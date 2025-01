Spread the love

Santo Domingo.- La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) acusó a la empresa Grupo Eulen de pisotear la Constitución de la República, el código de trabajo y convenios de la OIT al cancelar al secretario general de su sindicato, Alberto Martínez Lachapelle y mantener represión a los trabajadores para que no pertenezca al sindicato

El dirigente sindical fue cancelado pese a que la Constitución establece en su artículo 62 el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, y garantizar con ello la libertad sindical.

También la empresa tira por el suelo el código de trabajo que en su artículo 389 que protege a los dirigentes una vez organizan un sindicato, y extiende sus violaciones a los convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y del cual el país es signatario.

“Entonces de lo que se trata es que una empresa de capital español y que ofrece servicios de limpieza, le importa un carajo si en la República Dominicana hay leyes o no, si los dominicanos tenemos una Constitución o no, es decir que para ella las leyes en el país no existen”.

La CNTD indicó que el secretario general del sindicato Alberto Martínez Lachapelle, quien laboró por más de 15 años en la citada empresa, reclamó su reposición en compañía de una inspectora de Trabajo, y los abogados del Grupo Eulen le dijeron de manera tajante que ya ese caso estaba cerrado. También amenaza con cancelar a los demás y a quienes apoyan al sindicato

CNTD llamó al Ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps a intervenir para que esa empresa reponga al dirigente cancelado tal y como lo ordenan las leyes dominicanas.

