Willie Colón, una de las grandes leyendas de la salsa, muere a los 75 años

EL GENIO DE LA SALSA HA FALLECIDO

Por Robert Del Orbe

Sábado 21 de febrero de 2026

Santo Domingo,R.D-La leyenda viva del genero de la salsa Willie Colón tras luchar contra situaciones de salud, ha fallecido y tras su partida deja un legado de gran valía para las presentes y futuras generaciones.

Colón se destacó como trombonista, compositor, y director de orquesta. Fue pionero en la salsa. Muere a los 75 años de edad, marcando los corazones de toda la comunidad de habla hispana.

El destacado músico, Willie Colón murió rodeado de su amada familia.

Mensaje familiares artista;

«Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre» .

Colón fue un estadounidense de origen puertorriqueño con gran acogida en Puerto Rico , Venezuela, República Dominicana, Colombia. Panamá, Nicaragua, México, Chile, Perú entre otros países.

Situación de salud …

Según información el artista fue internado desde hace unos días en el Lawrence Hospital, ubicado en Bronxville, Nueva York, por problemas cardíacos y respiratorios. Hoy 21 de febrero perdió la batalla contra las afecciones de salud .

Colón es considerado como el creador de la salsa urbana y clásicos como «Idilio» y «Gitana» entre otros . De padres puertorriqueños, fue criado en el sur del Bronx. Creció en un entorno marcado por la migración latina, la calle y la música caribeña.

Origen del Trombón

Desde niño mostró interés en la música. Empezó tocando la trompeta que más adelante cambiaría por el inconfundible trombón que le acompañó gran parte de su carrera.

Dato curioso …

Conforme la biografía de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, fue su abuela Antonia quien le enseñó español y le recordó los elementos más reconocibles de la cultura boricua.

Desde su barrio natal, el Bronx, William Anthony Colón Román tocaba en las esquinas con figuras como Eddie Palmieri, Tito Puente y Ray Barreto .

Los salsomanos dominicanos nos unimos al dolor que embarga a familiares, amigos y relacionados ante la irreparable pérdida del maestro histórico de la salsa Willie Colón.

