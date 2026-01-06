Compartela

Santo Domingo, República Dominicana.- Con el objetivo de llevar bienestar y alegría a una de las poblaciones más vulnerables, el programa de voluntariado corporativo “Unidos por un Sueño” de Cementos Progreso Dominicana impulsó la iniciativa “Navidad Dorada con Propósito”. Esta jornada solidaria centró sus esfuerzos en recaudar recursos y brindar acompañamiento a los adultos mayores de la Fundación Don José María, en San Pedro de Macorís.

Entendiendo la necesidad de crear redes de apoyo para los envejecientes, voluntarios de la empresa se movilizaron en una dinámica de servicio directo, actuando como facilitadores en un espacio de convivencia y recaudación en las instalaciones de Casa Ducho. Todo lo recaudado a través de las propinas voluntarias y el consumo generado durante las horas de servicio fue destinado íntegramente a los esfuerzos de la iniciativa.

La jornada no solo se limitó a la recaudación de fondos, sino que forma parte de un ecosistema de apoyo integral. Bajo el programa “Navidad Dorada con Propósito”, los voluntarios también preparan y entregan cajas de alimentos esenciales a envejecientes de las comunidades aledañas a sus zonas de operación, reforzando un vínculo emocional y humano con esta población.

“Esta jornada es una oportunidad para conectar con las comunidades que acompañamos y vivir nuestros valores de forma tangible. Ver a nuestro equipo servir con el corazón reafirma que el voluntariado es la herramienta más poderosa para devolver la dignidad y el cariño que nuestros adultos mayores merecen”, expresó Enrique García, director para la región del Caribe de Cementos Progreso.

Emil Bendek Kasse, co-propietario de CasaDucho, indicó que “para CasaDucho fue un honor abrir nuestras puertas a una causa tan significativa. Creemos en la responsabilidad compartida y en el poder de unir esfuerzos para transformar vidas. Ser parte de esta iniciativa nos reafirma que la gastronomía también puede ser un puente para la solidaridad”.

El evento contó con el apoyo estratégico de Casa Ducho, que cedió su espacio y logística para permitir que la causa llegara a más personas. Desde el restaurante destacaron la importancia de que el sector privado se una para transformar vidas, subrayando que la solidaridad debe ser el motor principal de cualquier actividad comercial durante la época festiva.

Con estas acciones, Cementos Progreso Dominicana reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad más empática y solidaria. La empresa busca inspirar a otros sectores a priorizar el bienestar de los adultos mayores, promoviendo un modelo de responsabilidad social que impacte directamente en la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Escrita Por