Vicepresidente Ejecutivo de la ETED resalta rol estratégico de la empresa para la transición energética y digital

Acto de ofrenda floral resalta responsabilidad institucional y planificación al servicio de la modernización e interés nacional.

En el marco del Mes de la Patria 2026, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED, S.A.) realizó una misa de acción de gracias en la Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes y un acto de ofrenda floral en el Altar de la Patria, encabezado por su vicepresidente ejecutivo, el ingeniero Alfonso Rodríguez, como expresión de respeto a los Padres Fundadores y de reafirmación del compromiso institucional con la soberanía, la planificación y el desarrollo energético y digital del país.

Durante el acto, Rodríguez destacó que la soberanía nacional no solo se honra desde la memoria histórica, sino que se ejerce a través de instituciones sólidas, una planificación estratégica responsable y decisiones orientadas a fortalecer la independencia energética y la estabilidad del Estado, en consonancia con la visión del Gobierno dominicano y los lineamientos del Plan Energético Nacional.

En ese sentido, señaló que la ETED desempeña un rol fundamental como habilitador y facilitador de la transición energética y digital, al permitir la integración segura de nuevas tecnologías y expandir la infraestructura de transmisión hacia regiones históricamente rezagadas.

El Ing. Rodríguez afirmó que cada nueva inversión en transmisión y fibra óptica es construida con rigor técnico y visión estratégica para fortalecer la seguridad energética y preparar a la República Dominicana para las próximas fases de la transición tecnológica.

El acto concluyó con el depósito de la ofrenda floral en honor a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, como símbolo del compromiso de la ETED con una gestión pública responsable, ética y orientada al interés nacional, reafirmando su contribución a una República Dominicana moderna, soberana y energéticamente preparada para el futuro.

