Con la presencia de autoridades nacionales, organismos internacionales, empresarios y representantes comunitarios, fue inaugurada la feria ecoturística “Dajabón Vívelo”, una plataforma que impulsa la visión de convertir a la provincia fronteriza en un modelo de desarrollo sostenible y turismo responsable en el Caribe.

El evento, celebrado en el Hotel Embajador, marca un hito en la articulación para el desarrollo territorial entre Estado, comunidad y sector privado, bajo la organización de la Oficina de Gestión Legislativa de la diputada Daritza Zapata y el Clúster Turístico de Dajabón.

El acto inaugural estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien resaltó el compromiso del Gobierno con el impulso de la frontera norte y el fortalecimiento de las provincias como polos de crecimiento sostenible.

“ Esta feria nace para posicionar a Dajabón como un polo de atracción para el turismo responsable, para la inversión y el crecimiento social; pero sobre todo también nace para poder mostrarle al país y al mundo que en Dajabón late una gran oportunidad de transformación , y eso lo ha venido reafirmando nuestro presidente Abinader en diferentes ocasiones. La frontera no es una simple línea en el mapa, es el lugar donde nace la patria y donde comienza el respeto; y donde cada uno de nosotros reafirmamos que ser dominicanao es un orgullo”, señaló.

Dajabón como símbolo de una nueva frontera

En sus palabras centrales, la diputada Daritza Zapata destacó que “Dajabón Vívelo” es el resultado de una visión colectiva que combina planificación legislativa, identidad cultural y compromiso territorial.

“Desde el Congreso hemos dado pasos firmes para garantizar que Dajabón cuente con respaldo jurídico, recursos y políticas públicas que fortalezcan su desarrollo. Hoy mostramos al país el potencial humano, ambiental y productivo de nuestra provincia”, expresó la legisladora.

