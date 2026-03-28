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Vicepresidenta Raquel Peña inaugura primera etapa del puerto Samaná Bayport junto a Turismo y Apordom

Jean Luis Rodríguez destaca que el liderazgo del presidente Abinader ha sido determinante para impulsar una política portuaria moderna, transparente y enfocada en resultados.

Samaná. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña junto al ministro de Turismo, David Collado, al director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez y al presidente del Consorcio Temarsam, Alexander Schad, inauguró este viernes la primera de tres etapas del puerto Samaná Bayport, una nueva terminal de cruceros y complejo turístico diseñado para transformar la economía y la experiencia turística de la provincia.

Samaná Bayport, ejecutado por el Consorcio Temarsam, tiene capacidad de atender hasta tres cruceros simultáneamente, recibir hasta diez mil pasajeros diarios, unos tres millones al año. Más allá de sus funciones portuarias, la terminal incorpora áreas comerciales, establecimientos de alimentos y bebidas, club de playa, piscina, zonas de recreación y áreas verdes, además de un centro de información al turista, centro de transporte para excursiones y taxis, área multiusos y servicios de primeros auxilios, entre otras facilidades.

La inauguración de la primera etapa coincidió con la llegada del crucero número 22, Aida Blue, con unos 3 mil cruceristas a bordo. El puerto operó 22 escalas con 50,000 pasajeros desde diciembre de 2025; las proyecciones para la próxima temporada apuntan a 45 cruceros y alrededor de 90,000 pasajeros.

Al referirse al impacto del proyecto, el presidente del Consorcio Temarsam, Alexander Schad, destacó que Samaná Bayport representa una oportunidad directa de desarrollo para la provincia, al integrarse plenamente con la dinámica local y permitir que los visitantes se conecten de inmediato con la oferta gastronómica, comercial y cultural de Santa Bárbara y sus alrededores.

Subrayó que la terminal está diseñada para que los beneficios del turismo de cruceros se queden en la comunidad, al facilitar que los pasajeros recorran las calles, consuman en los negocios locales y visiten destinos emblemáticos como Cayo Levantado, Los Haitises, Las Galeras y El Salto del Limón.

Asimismo, resaltó el impacto económico que generará la llegada de cruceristas, indicando que cada pasajero invierte en promedio 98 dólares, lo que podría traducirse en cerca de un millón de dólares diarios para la economía local, beneficiando directamente a comerciantes, guías turísticos, emprendedores y prestadores de servicios. De igual forma, valoró que la obra sienta las bases para el crecimiento sostenido del destino, al tiempo que fortalece la proyección de Samaná como uno de los puntos más atractivos del Caribe, asegurando que “el momento de Samaná ha llegado”.

Visión de Gobierno cercano a la gente y orientado a transformar las comunidades

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, destacó la visión del presidente Luis Abinader de impulsar un gobierno cercano a la gente y orientado a transformar las comunidades. En ese sentido, resaltó que la solución a la entrada de Samaná, fue una realidad tras su reciente inauguración, al tiempo que valoró el liderazgo del mandatario en la ejecución de obras clave para el desarrollo de la provincia y el fortalecimiento del turismo, al tiempo que, informó que el Ministerio de Turismo ha invertido más de 1,800 millones de pesos en esta provincia.

Collado, afirmó que la República Dominicana atraviesa “el mejor momento del turismo en toda su historia” y señaló que en febrero llegaron 1.2 millones de visitantes, para un incremento de 9%, mientras que en marzo se alcanzó un crecimiento de 14%, consolidándose como el mejor mes de marzo en la historia del turismo dominicano, aun en medio de un contexto internacional adverso.

En cuanto al turismo de cruceros, el funcionario destacó que la República Dominicana se posiciona como el tercer destino en el Caribe, solo por debajo de Bahamas, con la llegada de tres millones de cruceristas el año pasado y una proyección de crecimiento de al menos un 22% para el presente año. Subrayó que este avance ha sido posible gracias al desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias, incluyendo terminales en Puerto Plata, Pedernales, Arroyo Barril y Samaná.

Convertir a Samaná en un destino competitivo sostenible y generador de oportunidades

Asimismo, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, dijo que, la primera etapa de Samaná Bayport es un proyecto que desde su Concepción fue pensado de una manera integral por fases, con una visión clara que ha sido siempre convertir a Samaná en un destino competitivo sostenible y generador de oportunidades. «Quiero agradecer, aunque no esté presente aquí el día de hoy a quien ha sido el motor e impulsor de este proyecto, nuestro presidente Luis Abinader. El liderazgo de nuestro presidente ha sido sumamente determinante para nosotros desde el sector portuario, poder impulsar una política moderna, transparente y enfocada en resultados».

Rodríguez afirmó que este proyecto es una muestra de que cuando hay voluntad planificación y ejecución las cosas se logran. «Hoy entregamos una terminal completamente funcional moderna y preparada para operar. Hoy no solo estamos inaugurando una obra, estamos cumpliendo con la palabra empeñada. Este proyecto, para que ustedes tengan una idea es un proyecto que data del año 2011 y que desde el año 2011 al año 2020 no se pudo avanzar. Yo me siento más que orgulloso del gobierno que ha realizado nuestro presidente Luis Abinader, que algo que duró más de 10 años detenido hoy lo estemos celebrando y sea una realidad».

Impacto económico y empleo

El proyecto, con una inversión planificada de USD 22 millones en etapas, fue presentado como una iniciativa que combina desarrollo económico y sostenibilidad. Incluye infraestructura verde y una planta de tratamiento de aguas residuales para minimizar impactos en el ecosistema marino, promover la biodiversidad local y gestionar responsablemente los recursos hídricos.

Samaná BayPort tendrá capacidad de operar tres cruceros simultáneos: uno de hasta 5 mil pasajeros atracados en un muelle SeaWalk, una plataforma flotante, lo que convierte a esta terminal en el segundo destino en el Caribe en implementar esta tecnología, además, dos cruceros en el fondeadero con operaciones de tenders.

Durante la construcción Samaná Bayport generó aproximadamente 150 empleos directos y 500 indirectos; en operación se estiman 100 empleos directos y 600 indirectos, con un impacto económico proyectado de USD10 millones anuales por operaciones de cruceros y USD9 millones adicionales en otros servicios vinculados al turismo.

Relevancia local y sostenible

Autoridades y representantes del sector coincidieron en que Samaná Bayport no solo es una infraestructura para la llegada de cruceros, sino una pieza clave para diversificar la oferta turística y generar oportunidades para proveedores locales, guías, artesanos y pequeñas empresas, ya que estará abierto al público en fecha donde no haya embarcaciones. La implementación de áreas ajardinadas y sistemas de gestión de aguas reafirma el compromiso por un turismo responsable que protege la bahía y su entorno natural.

Durante la actividad estuvieron presentes la gobernadora de la provincia de Samaná, Teodora Mullix; el alcalde de Santa Bárbara de Samaná, Nelson Núñez; y el senador de la provincia, Pedro Catrain Bonilla; el senador de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria; el director general de la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur), Minoru Matsunaga; el director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), Segundo Ventura García; el vicepresidente del consorcio TERMASAN, Federico Andrés Schad y miembros del consejo, entre ellos Francisco Schad, Jacinto Peynado y Manuel Peynado. De igual modo, estuvo presente el capitan del barco Aida Blue, Andrea Buzzi y Katharina Jegg.

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