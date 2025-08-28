Vicepresidenta inaugura remozamiento general y ampliación Emergencia hospital de Cenoví; también entrega unidades de Oncología y Pie Diabético en Cotuí

Compartela

Santo Domingo. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, encabezaron este miércoles la inauguración de nuevas áreas de atención en los hospitales Inmaculada Concepción, en Sánchez Ramírez y Doctor Mario Fernández Mena, en Duarte, con una inversión conjunta superior a RD$152 millones para fortalecer la Red Pública y garantizar servicios de salud de calidad a casi 200 mil dominicanos de esas localidades.

Durante el acto, la vicemandataria expuso que con estas obras garantizan una atención médica oportuna y de calidad, que representa una manifestación concreta del valor que el Gobierno dominicano le da a la vida de cada dominicano y dominicana.

“Esta obra es la garantía de un espacio moderno, equipado y con un personal preparado para brindar atención inmediata para miles de familias de Cenoví y de la provincia Duarte. Bajo la visión del presidente Luis Abinader, y con el liderazgo del doctor Mario Lama en el Servicio Nacional de Salud, hemos asumido la tarea de transformar nuestro sistema de salud, acercando soluciones a cada localidad del país”, agregó la también presidenta del Gabinete de Salud.

Mientras, el director del SNS, doctor Mario Lama, destacó que las obras sanitarias entregadas reflejan el compromiso del Gobierno con el bienestar de la gente.

“Con estas inauguraciones seguimos transformando la Red Pública. Lo que ocurre en salud es una revolución. Todas las provincias de la República Dominicana han experimentado un paso trascendental de avance”, afirmó.

Entrega Unidades de Oncológica y de Pie Diabético

En la provincia Sánchez Ramírez quedó en funcionamiento la Unidad Oncológica y la Unidad de Pie Diabético del Hospital Inmaculada Concepción de Cotuí, que beneficiarán a más de 162,000 habitantes. La intervención contó con una inversión total de RD$105,873,284.70.

La Unidad Oncológica dispone de sala de espera, dos consultorios, baños, diez sillones en sala de tratamiento, cuatro sillones de tratamiento aislado, dos sillones en observación, un quirófano de traumatología y espacios de estar para médicos y enfermeras.

Mientras que la Unidad de Pie Diabético incluye sala de espera, dos consultorios, baños, cuatro camas para curas, tres camas de observación, dos salas de curas limpias, un quirófano menor, área de esterilización y estar médico y de enfermeras.

Remozamiento general y ampliación Emergencia hospital municipal de Cenoví

En el municipio Cenoví, provincia Duarte, se entregó el remozamiento general y ampliación de la Emergencia del Hospital Municipal Dr. Mario Fernández Mena, con una inversión de RD$46,406,621.95 en infraestructura, lo que impactará de manera directa a los más de 16,322 habitantes de la zona.

La intervención incluyó la ampliación del área de Emergencia y la reparación, adecuación y modernización de todo el centro, que ahora cuenta con módulo odontológico, tres consultorios, consultorio de ginecología, Farmacia, Laboratorio, Vacunación, Sonografía, áreas administrativas, consultorio de tuberculosis, Triaje, Rayos X, áreas de medicación y cura, salas de espera, oficialía civil y dos estaciones de enfermería.

Asimismo, el hospital dispone de 10 camas de internamiento, neonatología, quirófano, sala de parto, camas de recuperación y de preparación, área de esterilización, morgue, cocina, lavandería y descansos para el personal médico, garantizando una atención integral y de calidad a la comunidad.

Con estas entregas el SNS fortalece la capacidad de respuesta de los centros de salud de la región Norte, asegurando atenciones oportunas y modernas a la población, al tiempo que reafirma su compromiso de continuar modernizando la infraestructura hospitalaria en todo el país.

