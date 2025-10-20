Viceministro de Patrimonio Cultural felicita al Banco Popular por impulsar el arte dominicano a través de la Casa del Cordón

Compartela

Santo Domingo, R.D. — 18 de octubre de 2025.

El viceministro de Patrimonio Cultural, Gamal Michelén, felicitó al Banco Popular Dominicano por su firme compromiso con la promoción del arte, la cultura y la identidad nacional, a través de la Casa del Cordón, espacio que se ha convertido en un verdadero referente del arte dominicano contemporáneo en la Ciudad Colonial.

Al ser entrevistado por el periodista Moisés González, del periódico digital y programa de televisión Despertar Nacional, en el marco de una visita guiada por la exposición “Maestros de las Artes Visuales en la Colección del Banco Popular Dominicano”, Michelén destacó la trascendencia de esta iniciativa cultural que reúne obras de cinco grandes maestros dominicanos: Jaime Colson, Darío Suro, Paul Giudicelli, Gilberto Hernández Ortega y Eligio Pichardo.

El viceministro, reconocido arquitecto y crítico de arte, explicó que esta muestra representa una oportunidad única para acercar al público al legado plástico de artistas que marcaron el desarrollo del arte moderno en la República Dominicana.

Señaló que sus obras son testimonio de una época en la que el arte se convirtió en vehículo de identidad, modernidad y conciencia nacional.

Durante la entrevista, Michelén resaltó que el programa cultural del Banco Popular Dominicano es un modelo de responsabilidad social corporativa, pues demuestra cómo las instituciones financieras pueden contribuir activamente al fortalecimiento de la cultura, la educación y la preservación del patrimonio artístico. “El Banco Popular demuestra que su función no es solo económica, sino también profundamente cultural y humana”, afirmó.

El viceministro también invitó a los turistas extranjeros y visitantes de distintas nacionalidades, en especial a los latinoamericanos y europeos que recorren la Ciudad Colonial, a visitar la Casa del Cordón y disfrutar de esta exposición que pone en valor el talento dominicano. “Este es un espacio que todos los visitantes deben conocer para entender quiénes somos y de dónde venimos”, expresó.

Michelén valoró la visión institucional del Banco Popular, que desde hace años ha promovido la creación de espacios de encuentro y reflexión en torno al arte y la historia dominicana. En ese sentido, subrayó que la Casa del Cordón es hoy un símbolo de cómo la empresa privada puede convertirse en un aliado clave del desarrollo cultural del país.

📍Ubicada en la calle Isabel La Católica esquina Emiliano Tejera, en la Ciudad Colonial, la Casa del Cordón es visitada diariamente por cientos de turistas y amantes del arte, quienes descubren en su interior un punto de convergencia entre el pasado y el presente, entre la herencia taína y la expresión moderna de la identidad dominicana.

