Vicealcalde del DN asegura que David llegó solo al acto del Comité Ejecutivo del PRM

Santo Domingo.– El vicealcalde del Distrito Nacional, Stalin Alcántara, aseguró que David Collado llegó solo al acto del Comité Ejecutivo Nacional celebrado el pasado domingo, tras regresar de un viaje al exterior en el que cumplía funciones de la institución que dirige.
Alcántara, quien además es presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Circunscripción No. 1 del Distrito calificó como un “sin sentido” las afirmaciones de que al evento se llevara personas ajenas al mismo.
Explicó que los miembros oficiales del organismo son 1,081 dirigentes a nivel nacional y que la convocatoria estuvo dirigida por las autoridades del partido, lo que confirma que allí se encontraba la dirigencia nacional.
Asimismo, lamentó que la reacción ante este episodio natural de la política, haya desatado una ola de críticas y desconsideraciones por parte de allegados, a la secretaria general del PRM, Carolina Mejía.