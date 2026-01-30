Universidad de Buenos Aires reconoce a Eddy Alcántara por su liderazgo global en la defensa de los consumidores

Buenos Aires, Argentina.- La prestigiosa Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de su Facultad de Derecho, otorgó un reconocimiento especial al director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) de la República Dominicana y presidente de la Red Internacional de Enlace y Protección al Consumidor (ICPEN), Eddy Alcántara, por su destacada trayectoria y sus aportes al fortalecimiento de la protección de los derechos de las personas consumidoras a nivel internacional.
La distinción fue entregada durante un acto celebrado en la sede de esa alta casa de estudios, donde autoridades académicas resaltaron el impacto de las iniciativas impulsadas por Alcántara desde Pro Consumidor y la ICPEN.
Durante la ceremonia, en la que se le hizo entrega de un certificado y un botón conmemorativo del bicentenario de la universidad, el decano de la Facultad de Derecho, Leandro Vergara, junto a catedráticos y funcionarios de la institución, destacó que el reconocimiento se otorga por la sólida trayectoria del funcionario dominicano en el ámbito de las ciencias jurídicas y, especialmente, por su compromiso con la defensa de los derechos colectivos y ciudadanos.
Las autoridades académicas subrayaron además la visión innovadora de Alcántara para impulsar una transformación en la manera en que operan las agencias gubernamentales de protección al consumidor en el mundo, promoviendo mecanismos más eficientes para garantizar la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos.
En ese sentido, resaltaron el papel que ha desempeñado la ICPEN bajo su presidencia, fortaleciendo la cooperación entre organismos de protección al consumidor de más de 80 países y promoviendo nuevas herramientas de vigilancia y defensa frente a prácticas comerciales abusivas.
Entre las iniciativas destacadas, se mencionó la creación de la plataforma de comparación de precios de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), un proyecto desarrollado durante su gestión que ofrece mayor transparencia en los mercados y beneficia directamente a los consumidores de Iberoamérica y otras latitudes.
Agradecimiento
Al recibir la distinción, Eddy Alcántara expresó su profundo agradecimiento a la Universidad de Buenos Aires por reconocer una labor que -según afirmó- trasciende lo institucional y se convierte en una causa social de alcance global.
“Este reconocimiento no solo honra mi trabajo, sino también el compromiso de la República Dominicana con la defensa de los derechos de los consumidores”, expresó.
El funcionario destacó que la protección del consumidor se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para garantizar mercados más justos, transparentes y equilibrados en beneficio de la ciudadanía.