United Petroleum realiza jornada de limpieza en Playa Gringo de Haina por el Día Mundial de los Océanos

En jornada educativa y ambiental, United Petroleum y voluntarios recolectan 3,600 libras de residuos en Playa Gringo
Haina, San Cristóbal, República Dominicana. United Petroleum participó en la Jornada Nacional de Limpieza de Playas 2026, junto a la Fundación Juventud Progresista con motivo del Día Mundial de los Océanos.
Como parte de esta iniciativa, colaboradores de United Petroleum, junto a representantes del Ministerio de Turismo, la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIEHAINA) y empresas como Brinsa y Multiquímica, se unieron a las labores de recolección de residuos en Playa Gringo, municipio de Haina, contribuyendo a la recuperación y conservación de este importante espacio costero. Durante la jornada fueron recolectadas 3,600 libras de plásticos y desechos, sumándose al esfuerzo nacional que se desarrolló en distintas playas y zonas costeras del país.
“La sostenibilidad es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de todos los sectores. Hoy, además, hemos sido testigos de algo muy valioso: la unión de dos generaciones trabajando por una misma causa. Ver a niños, jóvenes y adultos participar juntos en la protección de nuestro entorno nos llena de esperanza y reafirma nuestra convicción de que la educación y el ejemplo son las herramientas más poderosas para construir un futuro mejor”, expresó Juan Tomás Díaz Infante, CEO de United Petroleum y presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIEHAINA).
El empresario resaltó que en United Petroleum se promueve una cultura de acción y servicio, y afirmó que esta jornada constituye una muestra del aporte que la empresa puede realizar para proteger los recursos naturales, fortalecer la conciencia ambiental y generar un impacto positivo en las comunidades.
La actividad reunió a organizaciones sociales, empresas, instituciones y ciudadanos comprometidos con la protección del medio ambiente y la promoción de una mayor conciencia sobre la importancia de preservar los océanos y los recursos naturales. Más de 100 colaboradores asistieron a la jornada, incluyendo más de 30 niños, en una muestra del compromiso colectivo con el cuidado de los espacios naturales.
La participación de los más pequeños también permitió reforzar hábitos responsables desde temprana edad, promoviendo la importancia de disponer adecuadamente los residuos en zafacones o fundas y contribuir al mantenimiento de espacios públicos más limpios y saludables.
La participación de United Petroleum en esta jornada forma parte de las iniciativas de responsabilidad social que impulsa la empresa para contribuir al bienestar de las comunidades, fomentar la participación ciudadana y promover el cuidado del entorno natural. Con acciones como esta, la empresa reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una cultura de responsabilidad ambiental.