United Petroleum e INTRANT reinauguran el Parque Infanto-Juvenil de Educación Vial en Ciudad Juan Bosch

Santo Domingo, República Dominicana. — Con el propósito de fortalecer la educación vial desde la niñez y la adolescencia, y fomentar una cultura de movilidad más segura en el país, United Petroleum y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) reinauguraron el Parque Infanto-Juvenil de Educación Vial, un espacio educativo previamente existente que ha sido renovado y relanzado para potenciar su impacto formativo.

El acto de reinauguración reunió a autoridades, representantes del sector privado y aliados institucionales, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa como una herramienta clave para la prevención de accidentes de tránsito y la formación temprana de ciudadanos más conscientes y responsables de su rol en la vía pública.

Durante la actividad, el CEO de United Petroleum, Juan Tomás Díaz, reafirmó el compromiso de la empresa con la prevención y la seguridad vial, subrayando que la educación constituye el pilar fundamental para generar cambios sostenibles en la movilidad. Asimismo, hizo un llamado al sector privado a involucrarse activamente en iniciativas que aporten al bienestar colectivo, resaltando el valor del trabajo conjunto entre el sector público y privado.

El parque cuenta con espacios educativos temáticos diseñados para que niños, niñas y adolescentes aprendan de forma práctica e interactiva las normas básicas del tránsito, el respeto a las señales y la importancia de una movilidad segura. A través de entornos simulados, los visitantes pueden experimentar situaciones reales que fortalecen el aprendizaje preventivo y la toma de decisiones responsables.

Como parte del relanzamiento del proyecto, United Petroleum asumió un rol activo en la reconstrucción, adecuación y fortalecimiento integral del parque, garantizando su correcto funcionamiento y su continuidad como espacio educativo de referencia en materia de educación vial.

La iniciativa incorpora además un componente formativo y social que incluye jornadas de sensibilización, charlas especializadas y el desarrollo de políticas de salvaguarda para niños, niñas y adolescentes, con el acompañamiento de Save the Children Dominicana, reforzando la protección y el impacto educativo del recinto.

Por su parte, el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, valoró esta reinauguración como un ejemplo de colaboración efectiva entre el Estado y el sector privado, destacando su contribución a la construcción de una cultura vial más consciente y de un sistema de tránsito más seguro para todos.

Con esta reinauguración, United Petroleum e INTRANT reafirman su compromiso con la educación vial, la prevención y el desarrollo de iniciativas que contribuyan al bienestar social y a la seguridad vial en la República Dominicana.

