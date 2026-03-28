United Petroleum dona equipos de rescate a bomberos del corredor turistico del este y supera los 132 equipos entregados a nivel nacional

En la jornada fueron impactadas las estaciones de bomberos del corredor turístico del Este, integrado por Juan Dolio, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Punta Cana.
Región Este, República Dominicana. – En el marco de la Semana Santa, período en el que miles de familias dominicanas se desplazan hacia el interior del país, United Petroleum realizó una donación de equipos de rescate dirigida a fortalecer la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos en el corredor vial del Este, una de las zonas de mayor flujo vehicular durante esta temporada.
La iniciativa se llevó a cabo junto a Caribbean Turf, representante de la marca STIHL en la República Dominicana, con el objetivo de respaldar las labores de rescate y asistencia ante emergencias, especialmente en accidentes de tránsito, contribuyendo así a salvar vidas.
Los equipos entregados, tronzadores de alta potencia capaces de cortar metal y concreto, fueron distribuidos en estaciones de bomberos ubicadas en Juan Dolio, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Punta Cana, puntos estratégicos por su alta circulación durante el asueto.
El CEO de la empresa, Juan Tomás Díaz, encabezó la entrega y destacó la importancia de anticiparse a los riesgos propios de esta época del año.
“Semana Santa es un momento de encuentro y descanso, pero también de alta movilidad. Por eso, apoyar a los bomberos es una forma directa de proteger vidas”, expresó.
En la República Dominicana, cerca de tres mil personas pierden la vida cada año en accidentes de tránsito, una realidad que tiende a intensificarse durante períodos de alta movilidad como la Semana Santa, lo que resalta la importancia de contar con equipos adecuados para responder con rapidez y eficacia.
Esta acción forma parte de la política de responsabilidad social de United Petroleum, que ha desarrollado un programa sostenido de apoyo a los cuerpos de bomberos a nivel nacional. A la fecha, la empresa ha donado más de 132 equipos de salvamento, incluyendo aportes realizados en la región Norte y al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.
Autoridades de las estaciones de Bomberos y alcaldes de las localidades beneficiadas valoraron la entrega, destacando que estos equipos contribuirán a reducir los tiempos de respuesta y mejorar la atención en situaciones de emergencia.
Con esta iniciativa, United Petroleum reafirma su compromiso con la seguridad vial y el bienestar de las comunidades, promoviendo que el disfrute de la Semana Santa esté acompañado de prevención y protección en las carreteras.
Durante este período, las vías del país registran un incremento significativo en el flujo vehicular, lo que eleva el riesgo de incidentes y pone a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de socorro.
La entrega de equipos de rescate en el corredor turístico del Este inició en Guayacanes, Juan Dolio, donde el Cuerpo de Bomberos recibió dos tronzadores de alta potencia en un acto encabezado por el CEO de United Petroleum, Juan Tomás Díaz, junto a representantes de Caribbean Turf y la marca STIHL. Por parte de las autoridades participaron el intendente Marcelino De La Cruz y el alcalde Noel Cedeño.
En San Pedro de Macorís, la actividad contó con la presencia del subintendente Juan Carlos Vázquez, en representación del Cuerpo de Bomberos, junto a autoridades municipales, quienes valoraron la importancia de estos equipos para fortalecer la respuesta ante emergencias en una de las zonas de mayor tránsito del país.
Mientras que en La Romana, el acto fue encabezado por el alcalde municipal, licenciado Eduardo Kery Metivier, junto al intendente del Cuerpo de Bomberos, Francisco Familia, y miembros del concejo de regidores, en respaldo a esta iniciativa orientada a salvar vidas y mejorar la capacidad operativa en el corredor turístico del Este.
La entrega incluyó Higüey, donde la actividad contó con la participación de la alcaldesa Karina Aristy, el intendente del Cuerpo de Bomberos, Nicasio del Río, y el padre Ángel de la Rosa, quienes destacaron la importancia de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en esta zona.
El recorrido concluyó en Verón, Punta Cana, donde la entrega fue recibida por el
Intendente Miguel Ángel Álvarez
Encargado de estación Verón Capitán Alfredo Encarnación junto a miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes valoraron el impacto de estos equipos para h atender con mayor rapidez las emergencias en una zona de alta concentración turística y flujo vehicular.
Sobre United Petroleum
United Petroleum es una empresa dominicana dedicada a la comercialización, transporte y distribución de combustibles, lubricantes y gas licuado de petróleo (GLP) a nivel nacional. La compañía ofrece soluciones integrales para los sectores automotriz, industrial y comercial, apoyada en una amplia red de distribución y estaciones de servicio en todo el país.