United Petroleum destaca gestión de Víctor “Ito” Bisonó en el MICM y avances del sector combustibles

Santo Domingo.- El ingeniero Miguel René de la Cruz, directivo de la empresa de combustibles United Petroleum, además de expresidente y miembro activo de la Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (ADEIC), destacó la labor realizada en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) por el licenciado Víctor “Ito” Bisonó.

De la Cruz también valoró el trabajo desarrollado por el equipo que acompañó al ministro durante los cinco (5) años de gestión recientemente concluidos, resaltando los esfuerzos realizados por dicha administración.

Entre esos esfuerzos, mencionó la organización y modernización de la normativa vigente, el incentivo a la competencia y, sobre todo, la garantía de un clima de inversión estable para el sector de los combustibles.

Asimismo, ponderó de manera positiva la labor desempeñada por los funcionarios que formaron parte de ese equipo de trabajo durante el período señalado.

Entre ellos citó al licenciado Ramón Pérez Fermín, quien fungió como viceministro de Comercio Interno; al ingeniero Hayrold Ureña, director de Hidrocarburos; a Ulises Morla, director jurídico; y a Gregory Sánchez, en la Dirección de Estaciones de Combustibles.

Según palabras del ingeniero De la Cruz, todos contribuyeron a que hoy se pueda exhibir un sector de hidrocarburos más organizado, con una comunicación constante entre los diversos actores.

Finalmente, el ingeniero De la Cruz deseó, a nombre propio y de las entidades que representa, un venturoso futuro al licenciado Víctor Bisonó en las nuevas responsabilidades que asumirá al frente del Ministerio de Viviendas y Edificaciones, tras su reciente designación.

De igual manera, expresó sus mejores deseos de éxito al nuevo incumbente del MICM, el licenciado Eduardo Sanz Lovatón, reiterando la acostumbrada cooperación institucional junto a todo su equipo.

