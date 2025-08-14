United Capital Puesto de Bolsa realiza la primera emisión de bonos corporativos vinculada al ETF SPY SPDR S&P 500 por hasta DOP 4,000 MM. 

Compartela

SANTO DOMINGO, República Dominicana – United Capital Puesto de Bolsa anuncia con orgullo el lanzamiento de su innovador Programa de Emisión de Bonos Corporativos por un monto de hasta DOP 4,000,000,000.00, marcando un hito sin precedentes en el mercado de valores dominicano al ser la primera emisión vinculada al ETF SPY SPDR S&P 500.

Esta emisión pionera se encuentra debidamente inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVEM-178 y registrada en la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana.

Calificación de Riesgo y Solvencia

Tanto el Emisor como el presente Programa de Emisiones de Bonos Corporativos han sido calificados «A» por Feller Rate, Sociedad Calificadora de Riesgo reconocida internacionalmente.

«Esta nueva emisión de bonos corporativos marca un hito en el mercado de valores de la República Dominicana, por ser la primera vinculada al ETF SPY SPDR S&P 500 que replica uno de los principales índices bursátiles globales. Es de gran orgullo para nosotros este paso y nos motiva a seguir impulsando el crecimiento del mercado en nuestro país, con propósitos claros que se transforman en metas cumplidas», expresó Javier Tejada, presidente de United Capital Puesto de Bolsa.

Estructura Financiera del Instrumento

La emisión está estratégicamente dirigida a inversionistas profesionales e institucionales, ofreciendo una estructura de rendimiento híbrida que combina:

• Tasa de interés fija.

• Más un Rendimiento variable al vencimiento vinculado al desempeño del ETF SPY SPDR S&P 500

Términos y Condiciones

• Plazo de vencimiento: Cuatro (4) años, contados a partirde la fecha de emisión

• Determinación específica: Conforme a los correspondientes Avisos de Colocación Primaria

• Rendimiento variable: Directamente correlacionado con el desempeño del ETF SPY

Acerca del ETF SPY SPDR S&P 500

El SPY es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que replica fielmente el rendimiento del índice S&P 500, compuesto por las acciones de 500 grandes empresas estadounidenses. Este instrumento, administrado por State Street Bank and Trust Company, proporciona a los inversores exposición diversificada a una amplia gama de empresas norteamericanas mediante una sola inversión.

Características del S&P 500

• Composición: 500 empresas líderes de Estados Unidos

• Selección: Basada en capitalización de mercado, estabilidad financiera y representación sectorial

• Objetivo: Incluir las empresas más grandes y líquidas manteniendo equilibrio diversificado

• Negociación: Las acciones del SPY se negocian en la Bolsa de Nueva York (NYSE)

Las características y riesgos de la emisión podrán ser consultadas en el Prospecto de Emisión de Bonos Corporativos y aviso de colocación, que se encuentran disponibles para consulta de los inversionistas en el domicilio de United Capital, así como en las siguientes páginas web: unitedcapitaldr.com, simv.gob.do y bvrd.com.do.

United Capital es el emisor y colocador de esta emisión.

“La autorización de la Superintendencia del Mercado de valores y la inscripción en el Registro del Mercado de valores no implica certificación, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto de la solvencia de las personas físicas y jurídicas inscritas en el Registro, ni del precio, negociabilidad o rentabilidad de los valores de oferta pública, ni garantía sobre las bondades de dichos valores”.

Perfil Corporativo de United Capital

United Capital Puesto de Bolsa se consolida como uno de los puestos de bolsa líderes del mercado de valores dominicano, respaldada por una calificación de solvencia «A» con perspectivas estables. Con más de 13 años de trayectoria, la empresa se ha caracterizado por:

Ocupar consistentemente los primeros lugares del programa «Creadores de Mercado» del Ministerio de Hacienda.

Recibir múltiples reconocimientos como uno de los principales participantes del mercado.

Apostar por la digitalización de procesos e innovación tecnológica.

Mantener el compromiso de ser agentes de crecimiento y desarrollo en el mercado de valores.

Misión Corporativa

United Capital asume el compromiso de «Crear Valor para Todos», poniendo al alcance de sus clientes canales digitales ágiles que aseguran una experiencia superior y establecen relaciones de confianza duraderas.

Registros y Autorizaciones

• SIMV: Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana – Número SIVPB-017

• BVRD: Bolsa de Valores de la República Dominicana – Número PB-1018

