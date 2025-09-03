Unidad, Fe y Reconocimiento en las Patronales de La Romana

Compartela

La Parroquia Santa Rosa de Lima fue escenario de una solemne Eucaristía en honor a la patrona de La Romana, Santa Rosa de Lima, donde el presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Dr. Jhon Richard Paniagua Feliz, participó como invitado especial y recibió un reconocimiento por parte del Comité Organizador de estas festividades.

La misa estuvo presidida por el Reverendo Raisy Guerrero como párroco invitado, junto al párroco local, George Dionel Ortiz, en un emotivo acto de fe y unidad comunitaria.

Entre las personalidades presentes figuraron la gobernadora civil de La Romana, Sra. Ivelisse Mercedes Méndez; el mayor general Jorge Iván Camino Pérez, comandante general del Ejército de República Dominicana; el alcalde municipal, Eduardo Kery Metivier; la presidenta de la filial del Colegio de Notarios de La Romana, Dra. Alejandrina Fulgencio; así como la regidora Trina Angomás y Freddy Félix Ysaac, presidente del Comité Organizador de las fiestas patronales.

En sus palabras, el Dr. Paniagua Feliz subrayó la importancia de la fe, la ética y la integridad como pilares esenciales que fortalecen a la sociedad y al notariado nacional, reafirmando su compromiso de acercar la institución tanto a las comunidades como a la Iglesia.

La Romana vivió sus fiestas patronales con devoción, fervor y espíritu de unidad, enalteciendo los valores que consolidan su identidad y compromiso ciudadano.

