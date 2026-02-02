UFHEC ve clave asumir un rol activo en la valorización de residuos y la sostenibilidad

Compartela

Santo Domingo.– La Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) ve clave que las instituciones de educación superior del país fortalezcan su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la valorización de residuos, asumiendo un rol más activo como aliadas estratégicas del desarrollo nacional desde la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad.

Este planteamiento fue realizado en el marco del décimo cuarto Foro Anual 2026 de la Red Ambiental de Universidades Dominicanas (RAUDO), espacio académico y multisectorial que reunió a representantes de la academia, el sector público y el sector productivo para analizar los desafíos, oportunidades y soluciones en torno a la gestión y valorización de residuos en la República Dominicana.

El vicerrector académico de UFHEC, Tomás Ramírez, resaltó que las universidades están llamadas a trascender el aula y convertirse en motores de transformación social, aportando conocimiento, investigación aplicada y formación de talento humano capaz de responder a los retos ambientales del país.

El rol de la academia en la innovación y la sostenibilidad



La investigadora de UFHEC, doctora Yessica Castro, destacó que las universidades no deben actuar como entes aislados, sino como socios estratégicos del desarrollo nacional.

“Hemos avanzado en educación ambiental, pero aún falta un enfoque claro en valorización de residuos”, afirmó, señalando la necesidad de fortalecer la cultura de separación en la fuente, ampliar programas académicos y técnicos en valorización, capacitar a gestores públicos y privados, y profundizar los procesos de sensibilización comunitaria.

Marco legal y políticas públicas para la valorización de residuos

La especialista en Gestion Integral de Residuos Sólidos del Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María de León, abordó los principales retos del país en materia de gestión de residuos, señalando que la República Dominicana genera miles de toneladas de basura diariamente, con una tasa histórica de valorización inferior al 8%.

Indicó que, aunque se habla de valorización, cerca del 95 % de los residuos aún termina en sitios de disposición final. En ese contexto, explicó que la Ley 225-20 establece que solo el 10 % de los residuos que ya no pueden ser aprovechados debe llegar a vertederos, resaltando que el paso crucial para lograrlo es la educación ciudadana y la separación de los residuos en la fuente.

Biomasa como alternativa para la producción de energía



El General Manager de la empresa Termomecánica White , Rafael White , destacó el potencial de la biomasa como una vía estratégica para diversificar la matriz energética nacional y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

“Tenemos territorio no sembrado y una pluviometría favorable. Existe un gran potencial para la siembra y el procesamiento de biomasa que permita sustituir combustibles fósiles por combustibles sólidos producidos a partir de desechos”, afirmó.

Señaló además que diversas empresas en el país ya están siendo más competitivas al utilizar residuos como la jícara de coco, la madera seca, la cáscara de arroz y el bagazo de caña como fuentes de energía.

Tecnología e incentivos para la valorización energética



El presidente de Resicla, César Vargas, enfatizó que la basura debe ser entendida como un problema público y no como un recurso en sí mismo, subrayando que solo mediante la inversión en tecnología los residuos pueden transformarse en oportunidades.

“La basura, para dejar de ser basura y convertirse en un recurso, necesita que se invierta en tecnología”, sostuvo, al tiempo que indicó que en el mundo moderno ya no se habla de vertederos ni de rellenos sanitarios, sino de centros tecnológicos para el tratamiento de residuos.

Vargas insistió en que el tratamiento de residuos es altamente complejo y que la solución efectiva requiere no solo leyes que creen incentivos, sino marcos legales que, en sí mismos, funcionen como un incentivo integral.

Sobre RAUDO

La Red Ambiental de Universidades Dominicanas (RAUDO) es una alianza interuniversitaria orientada a promover la educación ambiental, la investigación aplicada y la cooperación entre la academia, el sector público y el sector privado, con el objetivo de impulsar soluciones sostenibles en la República Dominicana.

La red está integrada por las universidades UFHEC, UASD, UNPHU, UNIBE, UCATECI, PUCMM, UAPA, INTEC, UCE, UCSD, UNAPEC y UNICDA, que trabajan de manera colaborativa en iniciativas vinculadas a la sostenibilidad ambiental y la economía circular.

Escrita Por