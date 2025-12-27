Turizoneando regresa a Ciudad Colonial con grandes eventos para toda la familia.

Compartela

El ministro David Collado llamó a los turistas, nacionales y extranjeros a visitar y disfrutar de toda la oferta de una zona cargada de historia.

SANTO DOMINGO, RD–El ministro de Turismo, David Collado, dejo iniciado este vienes en la Ciudad Colonial una nueva edición de la plataforma TURIZONEANDO, que se extenderá por 18 fines de semana.

«A partir de este viernes vuelve TURIZONEANDO, aquí, a la Ciudad Colonial, para el disfrute de turistas nacionales y extranjeros», dijo el funcionario.

El ministro Collado manifestó que esta es una época especial para visitar la renovada Ciudad Colonial y disfrutar de todas sus ofertas.

A partir de este viernes la renovada e histórica Ciudad Colonial de Santo Domingo, Primada de América y Patrimonio de la Humanidad, volverá a ser escenario del divertido programa TURIZONEANDO, que organiza el Ministerio de Turismo.

Este festival cultural y turístico que se realiza en colaboración con el Clúster Turístico de Santo Domingo transformará sus emblemáticas calles en un vibrante escenario de experiencias inolvidables durante más de 18 semanas consecutivas.

Del 26 de diciembre hasta el 26 de abril de 2026, residentes y visitantes de todas las edades podrán sumergirse en una programación vibrante y diversa, diseñada para realzar el encanto único de este tesoro caribeño. “TURIZONEANDO” busca consolidar la Ciudad Colonial como un atractivo turístico y cultural imperdible, ofreciendo experiencias inigualables para toda la familia.

Entre las destacadas actividades y atracciones que formarán parte de esta edición se incluyen: Conciertos en Parque Colón, noches de música en vivo con artistas destacados, creando un ambiente festivo en el corazón de la Ciudad Colonial. También, en la Plaza Tirso de Molina y Ruinas de San Francisco, espacios icónicos que cobrarán vida con rock, jazz y el coro de la Iglesia Las Mercedes, invitando al disfrute al aire libre.

Asimismo, mercado de artesanos, teatro y actividades infantiles en el Parque Duarte, un punto de encuentro para la creatividad local, donde las familias podrán encontrar piezas únicas, disfrutar de obras teatrales, música y los más pequeños participarán en actividades recreativas.

Algo que no se puede quedar son los museos con horario extendido y noches largas, una oportunidad excepcional para explorar la rica historia y el patrimonio cultural de la Ciudad Colonial más allá del horario habitual.

Este Turizoneando tendrá acceso especial a los Templos, aperturas y eventos en las emblemáticas iglesias, permitiendo una conexión más profunda con la herencia religiosa y arquitectónica.

Estos eventos tendrán promociones exclusivas en establecimientos locales con descuentos y ofertas especiales en una amplia gama de restaurantes, bares, experiencias y alojamientos, incentivando el comercio local. Así como, recorridos en bicicleta gratuitos, una forma divertida y ecológica de descubrir los rincones ocultos y las historias que aguardan en cada callejón de la Ciudad Colonial.

MITUR y el Clúster Turístico de Santo Domingo invitan a todos a consultar el programa general detallado y mantenerse al día con las últimas novedades a través de nuestras redes sociales oficiales: @TurismoRD.

Pie de foto: Olivia Gómez, directora Turismo Cultural MITUR; Juan Manuel Martín de Oliva, presidente del Clúster Turístico de Santo Domingo; David Collado, ministro de Turismo; Tammy Reynoso, viceministra Fomento Turístico MITUR y Grace Heyaime, presidenta Asociación de Bares y Restaurantes de Ciudad Colonial

