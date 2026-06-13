Turismo rompe récords en llegadas con 6.6 millones de visitantes, rumbo a cerrar con 12 millones.

El ministro David Collado informó que el país recibió 6,616,671 visitantes en el periodo enero-junio.
Santo Domingo, jueves 2 de julio 2026. -El turismo dominicano alcanzó su mayor crecimiento semestral con la llegada de 6,616,671 visitantes en el periodo enero-junio, lo que representa un crecimiento de 7,7% con relación al mismo periodo del 2025 y 11% respecto al 2024, reveló el ministro David Collado.
En su tradicional conferencia de prensa, donde se da a conocer el comportamiento del turismo y su impacto en la economía, Collado informó, también, que solo en junio el país recibió 975,012 visitantes, lo que representa un crecimiento de un 6% con relación al mismo mes del 2025 y un 5,5% con relación al 2024.
El función dijo que en los primeros seis meses de este año el país recibió 4,963,542 turistas, vía aérea, y 1,653,129 cruceristas, por la vía marítima.
«Esas dos llegadas nos dan el gran número de: 6,616,671 visitantes durante estos primeros seis meses y nos llevan a proyectar que alcanzaremos los 12 millones a final de año. Un verdadero récord», indicó Collado al presentar las estadísticas ante los principales actores del sector turístico del país, durante un acto que se llevó a cabo en el hotel Embajador de la capital.
Collado informó que en sólo en junio el país recibió 816,517 turistas, vía aérea, para un aumento de un 6% respecto al mismo mes del 2025, 7,6% con relación al 2024, 15,4 frente al 2023 y 39,1% en comparación del 2019.
También en junio el país recibió por la vía marítima el país 158,495 cruceristas, lo que representa un crecimiento de 6,3% respecto al año pasado.
Los principales países emisores de turistas en junio fueron Estados Unidos con 53%, Colombia 8%, Canadá 7%, Puerto Rico y Argentina un 5%, Reino Unido y Chile un 3% y México un 2%.
La mayor cantidad de vuelos llegaron desde Estados Unidos con 53%, Panamá con 7%, Colombia y Puerto Rico un 6% y Canadá un 5%.
En junio las terminales que más vuelos recibieron fueron Punta Cana con un 53%, Las Américas 28%, Cibao un 12%, Puerto Plata y el Higüero 3%, La Romana y Samaná un 1%.
El funcionario también indicó que en el periodo enero-junio la ocupación hotelera fue de 71%, mientras que los niveles de satisfacción de los turistas fue de un 4.4 un en una medición de 5 puntos.
Debido a ese nivel de satisfacción el 92% de los visitantes afirman que regresarían y el 60% recomendarían el destino.
El ministro Collado insistió en que la industria turística dominicana está en su mejor, por lo que proyecta, a final de año, la llegada de más de 12 millones de visitantes.
NC