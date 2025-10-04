Turismo inicia reconstrucción del parque Anacaona, en Constanza.

Compartela

Ministro Collado destaca el impulso del ecoturismo en Constanza.

Constanza, La Vega. – El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados este sábado los trabajos de reconstrucción del parque Anacaona, en este municipio, con una inversión de RD$23,440,291.

La intervención del parque, ubicado en el centro del municipio de Constanza, garantiza el desarrollo sostenible de la actividad turística, así como al impulso de la economía y la diversificación de la oferta turística del destino.

Dentro de los trabajos se contempla la glorieta central con piso de madera, áreas de bancos de hormigón, caminos interiores en tabletas, paisajismo, rampas para personas con discapacitad, así como, barandas de apoyo en rampas y escaleras, zafacones, pajarera para palomas, iluminación, aceras y contenes.

El ministro Collado expresó que con la reconstrucción del parque Anacaona el ministerio de Turismo atiende un viejo reclamo residentes de Constanza.

«Además de atender un viejo reclamo de la comunidad, esta obra tendrá un impacto en la economía del entorno y será un gran atractivo para residentes y visitantes», dijo Collado.

Asimismo, el ministro anunció el remozamiento de la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, ubicada frente al parque Anacaona, como parte de la intervención de la zona.

La intervención será en un área total de aproximadamente 5,039 metros cuadrados, dentro de los cuales 550 metros cuadrados son de aceras, 1,050 de piso de tabletas, 80 metros de piso de madera, 58m2 de rampas, 650m2 de piedras de la zona en jardineras y 260 m2 de escalinatas.

La obra será ejecutada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR).

A la actividad asistieron las principales autoridades provinciales y municipales, así como empresarios y otras personalidades ligadas al sector turístico.

Escrita Por