Turismo estima 15 mil turistas vinieron para el concierto de Bad Bunny

Santo Domingo .-El Ministerio de Turismo estimó que el concierto de Bad Bunny , celebrado el pasado fin de semana en esta ciudad capital de la República Dominicana , impactó positivamente la economía.

En sus redes sociales , el ministro de Turismo, David , destacó que esos eventos son cada vez más un motor importante para ese sector .

Dijo que así lo demostró el concierto reciente de Bad Bunny en Santo Domingo, primera parada de su tour internacional, que sólo en dos funciones se estima recibió alrededor de los 15,000 turistas internacionales,

Explicó que esto tuvo un impacto de unos 14 millones de dólares de ingresos en divisas, con una ocupación hotelera en Santo Domingo cercana a 92%, vs 62% promedio antes, y mejores ventas en los bares y restaurantes.

“ Como parte de la diversificación del turismo, estamos comprometidos con seguir haciendo nuestro destino atractivo para eventos, reuniones y congresos”, apuntó .

La seguridad, el servicio, oferta gastronómica y mucho más nos coloca hoy el destino ideal para este tipo de eventos concluyó Collado .

