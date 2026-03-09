Turismo crece más de un 13 por ciento en febrero al recibir 1,184,902 de visitantes.

Compartela

Ministro Collado pronostica un cierre de año extraordinario del turismo dominicano.

Santo Domingo, lunes 9 de marzo.-El turismo dominicano continúa con su crecimiento sostenido al recibir 1,184,902 en el mes de febrero, lo que representa un aumento de más de un 13% con relación al mismo mes del año pasado.

Así lo informó este lunes el

ministro David Collado, al dar a conocer el comportamiento del sector turístico en el mes de febrero, durante una actividad que se llevó a cabo en el hotel Jaragua de la capital.

Dijo que la llegada de 1,184,902 en febrero, representa un crecimiento de un 13.1% con relación al mismo mes del 2025, un 11.9% respecto al 2024 y un 64.2 frente al 2019.

Informó que de esa cantidad de visitantes de febrero llegaron 824,172 turistas por la vía aérea y 360,730 cruceristas por vía marítima.

La de los 824,172 representan un crecimiento de 11.3% con relación a febrero del 2025 y un 9% respecto al 2024, dijo el funcionario.

Indicó también que la llegada 360,730 cruceristas representa un aumento de un 17.6% con relación al mismo mes de febrero del año pasado, 18.9% respecto al 2024 y 209.6% en comparación al 2019.

«Y esas dos llegadas nos dan la histórica cifra de 1,184,902 visitantes solo en el mes febrero, rompiendo así nuestro propio récord», subrayó el ministro Collado.

Los países emisores que más visitantes aportaron, en febrero, fueron Estados Unidos con 39%, Canadá con 24%, Argentina 6 %, Francia 4% y Colombia con 3%.

Los aeropuertos que más turistas

recibieron en el mes de febrero fueron Punta Cana con 54%, Las Américas con 24%, Cibao con 10%, Puerto Plata 5%, La Romana 3% y Samaná 1%.

El funcionario también indicó que en ese período la ocupación hotelera superó el 87%, mientras que los niveles de satisfacción de los turistas fue de un 4,4%, un en una medición de 5.

En su presentación, el ministro Collado aseguró que todos los mercados emisores se encuentran en números azules y que este será un año extraordinario para el turismo dominicano.

