Turismo arranca con buen pie en el 2026 con la llegada de 1,219,606 visitantes en enero.

Rector de la PUCMM destaca los récords históricos alcanzados por turismo en la gestión de David Collado, comprobados con datos precisos.

Santo Domingo, miércoles 11 de febrero. -El turismo dominicano arrancó con buen pie este año al registrar la llegada de 1,219,606 de visitantes en enero, lo que representa un crecimiento de 5,5% con relación al mismo mes del año pasado, 14,2% respecto al 2024 y 61,7% en comparación del 2019, informó el ministro David Collado.

En su habitual presentación mensual para dar a conocer los resultados del comportamiento de la industria, que se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Collado expresó que en el pasado mes el país recibió 825,847 turistas por la vía aérea, lo que representa un crecimiento de un 8.7% respecto al año anterior, 11.3 % con relación al 2024 y 38.1% en comparación del 2019.

Por la vía marítima el país también recibió, en enero, 393,759 cruceristas, lo que representa un aumento de 21% con relación al 2024 y 152% respecto al 2019.

«Recibir 1,219,606 visitantes por primera vez en la historia del turismo dominicano nos dicen qué tan extraordinario será este año para el sector», manifestó el ministro Collado al presentar las estadísticas.

Los países emisores que más visitantes aportaron, en enero, fueron Estados Unidos con 35%, Canadá 24%, Argentina 8%, Colombia 5%, Francia 3% y Reino Unido e Italia con un 2%.

Los aeropuertos que más turistas recibieron en ese primer mes del año fueron Punta Cana con 63%, Las Américas con 18%, Cibao con 9%, Puerto Plata 6%, La Romana 2% y Samaná 1%.

El funcionario también indicó que en ese periódico la ocupación hotelera superó el 82% durante el mes de enero, mientras que los niveles de satisfacción de los turistas fueron de un 4.4%, un en una medición de 5.

En el mes de enero, se recibieron 6,789 vuelos, con una ocupación de un 75%, lo que representa un crecimiento 7,1% respecto al año pasado, 3,3% con el 2024 y 27,8% del 2019.

El rector de la PUCMM, reverendo Secilio Espinal Espinal, destacó el crecimiento registrado en el turismo durante la gestión del ministro Collado.

Indicó que las estadísticas presentadas por el Ministerio de Turismo no podían ser más confiables y evidentes, tras agregar que la «data es la mejor guía para la tomar buenas decisiones».

Asimismo, señaló los aportes de PUCMM en la formación de técnicos y profesionales del aérea turística.

