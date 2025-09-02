Compartela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes 2 de septiembre desde el Despacho Oval de la Casa Blanca que fuerzas estadounidenses destruyeron un barco cargado con drogas proveniente de Venezuela.

El presidente señaló que el barco transportaba una cantidad significativa de estupefacientes y fue interceptado por fuerzas militares estadounidenses.

«Al salir de la sala, verán que, en los últimos minutos, literalmente derribamos un barco, un barco que transportaba drogas, con mucha droga. Lo verán y leerán sobre ello. Ocurrió hace unos momentos. Nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien ha sido tan increíble, incluyendo lo ocurrido en Irán, eliminando cualquier potencial nuclear durante mucho tiempo, creo que en un mes lo habrían destruido si no hubiéramos hecho lo que hicimos. Pero nos dio una breve sesión informativa, y ya verán. Y hay más de donde vino esto», anunció el mandatario estadounidense.

«Tenemos una gran cantidad de drogas entrando a nuestro país, desde hace mucho tiempo. Y simplemente… Estas salieron de Venezuela, y están saliendo muy abundantemente de Venezuela, muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que las eliminamos. Y podrán ver eso después de esto, después de que termine esta reunión», agregó.

La operación, aseguró Trump, la supervisó el jefe del Estado Mayor Conjunto, a quien Trump elogió por su labor, incluyendo recientes acciones en Irán.

El mandatario no especificó el tipo de droga ni la cantidad incautada, pero aseguró que los medios tendrían acceso a más detalles tras la reunión en curso.

En su declaración, Trump destacó la problemática del narcotráfico desde Venezuela, afirmando que “muchas cosas están saliendo de Venezuela” y que el flujo de drogas hacia Estados Unidos ha sido constante por mucho tiempo.

