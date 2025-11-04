Tres dominicanos por primera vez debutan en una temporada de la NBA

Compartela

La primera pareja de dominicanos que debutaron en la misma estación de la liga fue formada por los inmortales Charlie Villanueva y Francisco García en la temporada 2005-2006.

Con el debut de Koby Brea con los Suns de Phoenix en el partido del domingo por la noche, por primera vez la República Dominicana tiene a tres jugadores debutantes en la misma temporada de la NBA.

Brea, elegido en la segunda ronda del anterior draft por los Warriors de Golden State y posteriormente cambiado a los Suns, tuvo cuatro minutos de acción en los que anotó cuatro tantos (2-1 de campo, 1-0 de tres, 2-2 en lances libres) con una asistencia en una victoria de su equipo 130-118 sobre los Spurs de San Antonio.

Por los derrotados, estuvo en su tercer encuentro de la temporada, David Jones García. Terminó con dos tantos (3-1 de campo, 2-0 de lances libres) con dos rebotes y dos asistencias. Había debutado el pasado 22 de octubre (cinco puntos, un rebote y dos asistencias).

El tercer criollo que se ha tomado su primera taza de café en la NBA este año es Chris Mañón, de los Lakers, quien ha visto acción en un par de encuentros tras su debut el día 26 de octubre.

En el caso de Jones García y Mañón no fueron elegidos en el sorteo de talentos, pero lograron contratos de doble vía que les permite una acción limitada en la NBA y una mayor participación en la G League.

La primera vez que dos dominicanos se vieron de frente en un partido de la NBA fue el 25 de noviembre de 2005 cuando Charlie y los Raptors de Toronto visitaron el ARCO Arena en Sacramento para chocar con los Kings y Francisco García.

García estuvo en el cinco inicial con actuación de 13 puntos (13-5 tc, 3-1 t3, 3-2 tl), 6 rebotes y 3 asistencias en 42 minutos. Charlie salió de la banca para aportar 13 tantos (12-6 tc, 1-0 t3, 2-1 tl) con 7 rebotes, una asistencia y un robo en 27 minutos. Los Kings se impusieron 106-104.

En 2022-23 debutaron Justin Minaya, con los Trail Blazers de Portland, y Lester Quiñones, con los Warriors de Golden State, quienes tampoco fueron seleccionados en el draft.

El primero con la hazaña fue Luis David Montero, quien vio acción con los Trail Blazers durante 14 encuentros en la estación 2015-16 y en otro par de desafíos con los Pistons de Detroit en 2017-18.

El segundo fue Ángel Delgado, el rebotero que se ha asentado en el baloncesto europeo en los últimos años. Estuvo en dos partidos con los Clippers de Los Angeles en 2018-19.

Ahora son 15 los criollos que han jugado en la NBA. Los antes señalados se unen a Tito Horford (1988), Felipe López (1998), Luis Flores (2004), Al Horford (2007), Karl-Anthony Towns (2015) y Chris Duarte (2021).

