Tras visita no coordinada, director SNS deja intervenido Hospital Toribio Bencosme en  Moca

Moca. El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, realizó este martes una visita sin previo aviso al Hospital Provincial Toribio Bencosme, en Moca, provincia Espaillat, donde anunció su intervención inmediata con el fin de garantizar servicios dignos y de calidad a la población de toda la zona.
Durante el recorrido, el titular del SNS dispuso la ejecución de un levantamiento profundo en todas las direcciones y departamentos del centro, además de un remozamiento interno total y la solución, en las próximas horas, de la climatización hospitalaria.
“Hemos venido a hacer un levantamiento personalmente de la situación que se está presentando y a realizar, desde el SNS, los aportes que necesita este hospital, además de garantizar, con todas las regulaciones, que continúe brindando un servicio oportuno y humanizado a la población”, expresó el funcionario.
Asimismo, informó que el hospital será sometido a un proceso de auditoría interna, tomando en cuenta su alta demanda como centro de tercer nivel de atención, con el propósito de optimizar la calidad de los servicios.
El doctor Landrón, acompañado de un equipo técnico y de la directora del hospital, doctora Miguelina Comprés, supervisó diversas áreas del centro, entre ellas Emergencia, Triaje, Maternidad, Internamiento de adultos, sala de hombres, Laboratorio, Rayos X, Reanimación, Farmacia, Mamografía y el área de Medicación.
También inspeccionó las unidades de Pie Diabético y Hemodiálisis, para constatar los equipos necesarios para su puesta en funcionamiento, la cual será inaugurada en las próximas semanas.
“Y así lo vamos a hacer en cada una de las provincias y en los diferentes centros, con el levantamiento correspondiente, para verificar que los recursos humanos estén conformes, resolver los temas pendientes en esa área y garantizar que la atención, los medicamentos y los servicios se brinden de forma rápida y con calidad”, agregó.
Destacó que el 97 % de la población cuenta con seguro de salud, por lo que instó a los usuarios a presentar su carné al momento de recibir atención, a fin de fortalecer la transparencia y la eficiencia en la red pública de servicios de salud.
Finalmente, el titular del SNS exhortó al personal médico y administrativo a velar por la calidad y oportunidad de la atención, indicando que los pacientes no deben esperar más de tres días para procedimientos quirúrgicos y que se tomarán medidas para reducir los tiempos de permanencia hospitalaria. Igualmente, aseguró que donde falten recursos humanos se procederá con nuevos nombramientos.
El titular del SNS agradeció al personal de salud por la entrega y dedicación a favor de los usuarios y de brindar atenciones humanizadas,,oportunas y de calidad.