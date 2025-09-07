Tras 40 años de espera, presidente Abinader entrega carretera Villa Elisa-Punta Rucia-La Ensenada, que conecta Puerto Plata con Montecristi

Compartela

Eduardo Estrella informó que, además de esta obra, el mandatario entregará en la zona otras infraestructuras construidas por el Ministerio de Obras Públicas, con una inversión superior a RD$1,500 millones de pesos

La nueva carretera beneficiará a más de 27 mil personas, transformará la región y mejorará la calidad de vida de la población.

Punta Rucia, Puerto Plata.- El presidente Luis Abinader puso fin este sábado a una espera de más de 40 años con la inauguración de la carretera Villa Elisa-Punta Rucia-La Ensenada, una obra de alto impacto que conecta a Puerto Plata con Montecristi y abre un nuevo horizonte de desarrollo para todo el litoral norte dinamizando el comercio y la agricultura, impulsando el turismo y mejorando la vida de los habitantes de la región.

La vía tiene una extensión de 23.2 kilómetros y un ancho promedio de 9.40 metros. Su puesta en funcionamiento favorecerá el comercio local, fortalecerá la producción agrícola y ganadera, y potenciará el turismo, al facilitar el acceso a los principales atractivos naturales y zonas costeras.

En el acto, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, destacó la importancia de la carretera cuya inversión fue de RD$1,224 millones y beneficia a varias comunidades de las provincias Puerto Plata y Montecristi.

El funcionario informó que, además de esta obra, el presidente Abinader entregará en la zona otras infraestructuras construidas por el Ministerio de Obras Públicas, con una inversión conjunta superior a RD$1,500 millones de pesos.

Asimismo, recordó que el Gobierno avanza en proyectos viales clave para la región, como la carretera Santiago Rodríguez; Martín García Guayubín; los tramos Tillo Palma-Ramadero y Laguna Verde-Palo Verde, así como la rehabilitación del camino Estrecho Barrancón-La Isabela Histórica, de 17 kilómetros.

Estrella también destacó la construcción de la circunvalación de Navarrete y los estudios en marcha para extender la vía hasta Esperanza, lo que permitirá una mejor conexión con Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón y Montecristi.

La carretera atraviesa un área de creciente desarrollo turístico y se construyó de un parador fotográfico en la ladera de una colina del paraje Agua de La Palma, desde donde se puede apreciar la belleza de la costa de Punta Rucia y La Ensenada.

La obra era una sentida demanda de los habitantes de la zona, quienes durante más de 40 años esperaron su construcción y celebraron su materialización, considerada clave para mejorar la conectividad y elevar la calidad de vida.

Obras que contribuyen al desarrollo turístico y económico de la población

El Presidente Luis Abinader fue reconocido por el Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, provincia Puerto Plata, a través de la Alcaldía y el consejo de Regidores por la distinción que ha tenido con el municipio, al construir obras que contribuyen al desarrollo turístico y económico de la población.

Por otro lado, la Junta Distrital de Estero Hondo en nombre de la comunidad, reconoció al mandatario por haber atendido el clamor de 50 años de un pueblo desesperado por la construcción de la carretera Villa Elisa – La Ensenada, obra que representa el progreso y el desarrollo de las comunidades.

Detalles de la obra

Los trabajos, ejecutados por la empresa Asfalcon, incluyeron la colocación de relleno, subbase y base, la aplicación de hormigón asfáltico caliente y la señalización horizontal y vertical.

Asimismo, se estabilizaron los taludes con geomalla y se ejecutaron construcciones complementarias como aceras, contenes, canaletas de hormigón, un puente cajón, cruces de alcantarillas e imprimación de la vía.

Otro de los atractivos de este proyecto es la construcción de un parador turístico y un mirador panorámico, que permitirán a residentes y visitantes disfrutar plenamente de la belleza natural de la región.

Estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el director del IDAC, Igor Rodríguez; las gobernadoras, de Puerto Plata, Claritza Rochett; de Montecristi, Leissa Cruz; la senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal; los alcaldes de Estero Hondo, Edwin Espinal; de Villa Elisa, Verni Jiménez y de Villa Isabela, Rudy Leandro Gómez.

Escrita Por