Compartela

Santo Domingo, R.D. – Con un profundo sentimiento de gratitud y satisfacción por el deber cumplido, el señor Tony Peña Guaba concluye una etapa trascendental al frente del Gabinete de Política Social, tras cinco años de una gestión marcada por la sensibilidad humana, la cercanía con la gente y resultados concretos a favor de los sectores del más vulnerables de la República Dominicana.

Durante este período, el Gabinete de Política Social se consolidó como un pilar fundamental de las políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza, la inclusión social y la garantía de derechos, impactando positivamente la vida de miles de familias dominicanas en todo el territorio nacional.

Bajo su coordinación, se fortalecieron programas emblemáticos en áreas como salud, protección social, juventud, mujer y desarrollo comunitario, llevando esperanza a comunidades históricamente olvidadas y reafirmando que la política social debe tener rostro humano y vocación de servicio.

Tony Peña Guaba se despide dejando un legado de trabajo honesto, diálogo permanente con las comunidades y una visión social alineada con los valores de solidaridad y justicia que han marcado su trayectoria de vida y el legado histórico que representa.

“Servir a la gente, especialmente a quienes más lo necesitan, ha sido un honor y una responsabilidad que llevaré siempre conmigo”, expresó, agradeciendo al equipo de trabajo, a las instituciones aliadas y a cada colaborador que hizo posible los logros alcanzados.

Su salida del Gabinete de Política Social no representa un adiós al compromiso social, sino el cierre de una etapa que deja huellas profundas y un camino trazado para continuar fortaleciendo las políticas públicas al servicio del bienestar colectivo.

Escrita Por