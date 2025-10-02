Compartela

Santo Domingo. – El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, continúa consolidándose como uno de los funcionarios más eficientes y entregados del actual gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, de acuerdo con los resultados de la más reciente evaluación de desempeño del Ministerio de Administración Pública (MAP).

Con una calificación de 85.14 %, el Gabinete de Política Social ocupó el segundo lugar en la medición, reafirmando la calidad administrativa y la eficiencia con la que se ha venido dirigiendo dicha institución. Durante su gestión, Peña Guaba ha colocado al Gabinete en tres ocasiones en primer lugar y en dos ocasiones en segundo, lo que lo posiciona de manera consistente entre los mejores evaluados del Estado dominicano.

Más allá de las cifras, Tony Peña Guaba ha sido reconocido en varias oportunidades como “Funcionario Público del Mes”, mérito que refleja su constante cercanía con la ciudadanía, su compromiso con los sectores más vulnerables y su visión de la política como un servicio y no como un privilegio.

En el recuerdo público permanece también su firmeza durante la pandemia, cuando se implementaron políticas de apoyo a sectores golpeados como el artístico, medida que en su momento generó debates, pero que posteriormente fue reconocida como un respaldo social de impacto positivo, beneficiando no solo a los artistas, sino también a sus familias y colaboradores.

Pese a los intentos de algunos sectores por desacreditar su labor o incluso invisibilizarlo en mediciones de aceptación política, Tony Peña Guaba se mantiene como un referente de trabajo constante dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de la sociedad dominicana en general.

Su trayectoria demuestra que la transparencia, la eficiencia y la entrega son posibles dentro del ejercicio público, y que cuando la política se asume con responsabilidad, los resultados hablan por sí solos.

En tiempos en que la ciudadanía demanda funcionarios más comprometidos con la gente, Tony Peña Guaba sigue brillando con luz propia como un ejemplo de servicio público en la República Dominicana.

