Tony Peña Guaba: “2026 será un año histórico por la gran cantidad de obras que ejecuta el gobierno”

Santo Domingo. – Tony Peña Guaba aseguró que el año 2026 será trascendental para la República Dominicana, debido al ambicioso plan de infraestructura que impulsa el gobierno actual.

Durante una entrevista con Prienna Almonte, Peña Guaba destacó que ya se han concluido más de mil obras y que otras mil se encuentran en ejecución, lo que totalizará cerca de 2,300 proyectos esparcidos en todo el territorio nacional.

Subrayó que estas inversiones en infraestructura generarán un impacto positivo tanto en el desarrollo económico como en la calidad de vida de la población.

Asimismo, enfatizó que esta gestión se ha consolidado como el gobierno más social de la historia reciente, cumpliendo con la visión que en su momento impulsó su padre, el doctor José Francisco Peña Gómez.

