Toman medida para impulsar a Bayahíbe como destino turístico.

Ministerio de Turismo, comunidad de Bayahíbe, sector de hospedaje y comerciantes dejan establecida mesa de trabajo permanente para fortalecer el desarrollo turístico de ese polo.
Bayahíbe, La Altagracia, R.D. — Con el objetivo de impulsar una visión común para el desarrollo sostenible de Bayahíbe, el Ministerio de Turismo, representantes de la comunidad, el sector de hospedaje y comerciantes locales dejaron establecida una mesa de trabajo permanente orientada a coordinar acciones estratégicas en favor del fortalecimiento integral de este importante destino.
La iniciativa busca consolidar un espacio de diálogo, planificación y seguimiento entre los principales actores públicos, privados y comunitarios, con miras a avanzar en temas prioritarios como el reordenamiento del destino, la gestión turística, el fortalecimiento de la imagen de Bayahíbe y la sostenibilidad de sus recursos naturales, culturales y económicos.
Durante el encuentro, los integrantes de la mesa coincidieron en la necesidad de trabajar de manera articulada para garantizar que el crecimiento turístico de Bayahíbe se produzca de forma organizada, inclusiva y sostenible, tomando en cuenta tanto las oportunidades de inversión y competitividad como la calidad de vida de la comunidad local.
Representantes del Ministerio de Turismo consideraron que Bayahíbe constituye uno de los destinos de mayor valor estratégico para la República Dominicana, por su oferta complementaria, su cercanía a importantes atractivos naturales y su reconocida vocación de servicio.
Asimismo, reafirmaron el compromiso de acompañar los esfuerzos locales para fortalecer la gestión del destino y elevar su posicionamiento a nivel nacional e internacional.
Representantes del sector de hospedaje y comerciantes calificaron de positiva la conformación de esta mesa permanente de trabajo.
Entienden que la misma permitirá canalizar propuestas, identificar soluciones conjuntas y dar seguimiento a las acciones necesarias para mejorar la experiencia de los visitantes, ordenar la actividad comercial y preservar la identidad de Bayahíbe.
“La fortaleza de Bayahíbe está en su gente, en sus recursos naturales y en la capacidad que tengamos todos los sectores de trabajar unidos bajo una misma visión. Esta mesa representa un paso importante para construir el destino que queremos: más organizado, competitivo, sostenible y con mayores oportunidades para la comunidad”, expresaron los integrantes del espacio de trabajo.
Entre los temas abordados figuran el reordenamiento de áreas de uso turístico, la mejora de la imagen urbana, la coordinación de iniciativas de promoción, el fortalecimiento de la seguridad y la calidad del servicio, así como la protección del entorno natural como eje fundamental para la sostenibilidad del destino.
La mesa de trabajo permanente dará seguimiento a una agenda común, con reuniones periódicas y la participación activa de los sectores involucrados, procurando que cada acción responda a una planificación integral y a las necesidades reales del territorio.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Turismo, la comunidad de Bayahíbe, el sector de hospedaje y los comerciantes reafirman su compromiso de seguir trabajando juntos para consolidar a Bayahíbe como un destino turístico modelo, competitivo, ordenado y sostenible, capaz de generar bienestar para sus residentes y experiencias de alto valor para quienes lo visitan.