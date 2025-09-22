Todo listo para participación de RD en feria turística de Top Resa, en París, Francia.

Compartela

Ministro Collado optimista y augura el éxito para garantizar que los turistas franceses sigan escogiendo a RD como su destino favorito de larga distancia.

París, Francia, lunes 22 de Septiembre.-El Ministro de Turismo, David Collado, informó este lunes que la feria turística de Top Rosa, que inicia oficialmente este martes, contará con la mayor cantidad de coexpositores de la República Dominicana, en su historia, con más de 30 empresas de todo la industria.

Al acudir a supervisar los detalles finales de la participación del país en el evento de turismo más importante de Francia, el ministro Collado mostró su optimismo de los resultados que se obtendrán en el evento para seguir recuperando el mercado francés y europeo.

“Estamos enfocados en recuperar los turistas del mercado europeo y por eso era estrategico que República Dominicana fuera el país-socio de esta Feria, ya que aquí confliyen todos los actores importantes de turismo no solo de Francia sino de todo el Viejo Continente” explicó Collado.

El funcionario tambien adelantó que se firmarán importantes acuerdos con lineas aereas, agencias de viajes y tour operadores que buscaran impulsar la llegada de más turistas desde Europa a República Dominicana.

Durante Top Resa, República Dokinicana presentará estratégicamente el destino de Miches, para promoverlo en estos mercados como destino modelo de desarrollo público-privado.

El stand de República Dominicana tiene una dimensión de mas de 400 metros cuadrados, en el que tendrán presencia los coexpositores para sus rondas de negocios, así como 75 metros cuadrados dedicados a una exposición cultural presentada por Banreservas y espacios privados, así como salas de prensa y de reuniones.

Considerada una de tres feria turística más importante de Europa, Top Resa se desarrollará desde este martes hasta el jueves, en la capital francesa.

Escrita Por