Presentará demandas al presidente y al Gabinete de Salud para buscar soluciones

Santo Domingo.– Ante los múltiples reclamos realizados por los diferentes gremios de enfermería desde el año pasado, en demanda de una serie de reivindicaciones, el titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, sostuvo un encuentro con las referidas entidades gremiales donde manifestó la preocupación del Gobierno por el bienestar laboral y la integridad de todos los colaboradores y especialmente los del área de enfermería.

El doctor Landrón destacó que dicho personal es el alma de cada centro de salud y aseguró hará todas las diligencias necesarias para poder llevar sus demandas al presidente Luis Abinader y a la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña.

“Debemos entender las limitaciones presupuestarias que tiene el país ante la no introducción o aprobación de una reforma fiscal, de todas forma haremos los esfuerzos y las diligencias necesaria para que sus reclamos lleguen a los lugares de mayores decisiones”, manifestó el director ejecutivo del SNS.

Al tiempo que solicitó a los gremios un compás de espera para analizar, en una mesa taller, todos los puntos concernientes y ser presentados en los próximos días al Gabinete de Salud.

Las sociedades de enfermería accedieron a realizar este importante diálogo en una mesa taller y esperando que en los próximos días se materialice una reunión con el presidente de la República y el Gabinete de Salud.

El titular del SNS resaltó que esta es la gestión de Gobierno que más aumento ha realizado al sector Salud, con el interés de saldar deudas pendientes de gobiernos anteriores con el personal sanitario, reiteró se continuarán haciendo las gestiones necesarias para mejorar las condiciones de esos colaboradores.

En el encuentro participaron Sol Amantina Delgado, de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería (UNASED); Jesús Antonio Frías, de la Asociación de Enfermería del Antiguo Instituto Dominicano de la Seguridad Social (ADEIDSS); Secundino Sánchez, presidente de la Coordinadora Nacional de Enfermería (CONAENDILAG); Aracelis de Salas Alcántara y Roberto Cabrera, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (SINATRAE), además de representantes del Colegio de Enfermería.

