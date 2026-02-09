Titular del SNS juramenta nuevos directores en hospitales de Cibao Sur

Compartela

El titular del Servicio Nacional de Salud, doctor Julio Landrón, juramentó este lunes al doctor Simón Bautista como nuevo director del Hospital Inmaculada Concepción y al doctor Adderly Rodríguez Pichardo como director del Hospital Municipal doctor Ramón Báez.

Durante el acto, en el que estuvo presente también la doctora Ayadelky Robles, directora del Servicio Regional de Salud Cibao Sur, el doctor Landrón motivó a los nuevos directores a trabajar con transparencia y desarrollar una gestión diaria basada en la supervisión constante, que garantice una atención de calidad, humanizada y oportuna a los pacientes.

“Se les está dando un voto de confianza para dirigir estos hospitales y seguir el ejemplo de la gestión anterior, a fin de que se continúen alcanzando los objetivos de cada centro hospitalario”, apuntó.

El doctor Simón Bautista, quien asume la dirección del hospital Inmaculada Concepción, es anestesiólogo y cuenta con formación en auditoria médica y gestión hospitalaria. Además, se desempeñaba como director del Hospital Municipal doctor Ramón Báez.

Bautista agradeció al doctor Landrón por la confianza depositada al designarlo en este nuevo puesto y se comprometió a seguir brindando servicios de calidad a los pacientes.

«Asumo este reto con humildad y respeto y me comprometo a seguir contribuyendo al desarrollo de la Salud en la provincia Sánchez Ramírez”, aseguró.

En cuanto al doctor Adderly Rodríguez Pichardo, quien asume como nuevo director del Hospital Municipal doctor Ramón Báez, es médico con diplomado en nutrición, diabetología y obesidad. Colaboraba como encargado médico asistente en el Centro de Primer Nivel Club Rotario.

El doctor Rodríguez se comprometió a fortalecer la calidad de los servicios, garantizar una gestión eficiente y continuar impulsando una atención digna y humanizada para los usuarios del centro.

