Titular del SNS juramenta a epidemiólogo Rafael de Luna como Coordinador Nacional de Hospitales

Santo Domingo. El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, juramentó este lunes al médico epidemiólogo Rafael de Luna Hernández como Coordinador Nacional de Hospitales.

Al encabezar la juramentación, el doctor Julio Landrón destacó que esta designación responde a la estrategia y misión de relanzar y reforzar las atenciones médicas que se brindan en la red nacional de hospitales públicos con miras a garantizar la eficiencia de los servicios y el cumplimiento de los protocolos e indicadores de salud, mediante monitoreos y seguimientos constantes.

De su lado, el doctor Rafael de Luna Hernández agradeció el voto de confianza y se comprometió a velar por el fiel cumplimiento de las metas institucionales y de los lineamientos trazados, en aras de fortalecer la gestión hospitalaria.

El doctor Rafael de Luna Hernández es médico epidemiólogo con maestrías en Salud Pública, en Gerencia Moderna de Salud y en Seguridad Social. Hasta antes de su juramentación, se desempeñaba como director del Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras, en Monte Plata.

El doctor de Luna trabajará de la mano con la directora nacional de centros hospitalarios, doctora Yocasta Lara y todo su equipo para continuar el fortalecimiento de los servicios hospitalarios.

