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Superintendencia de Seguros llama a la prevención ante lluvias y exhorta a revisar coberturas de seguros por inundaciones

La institución recuerda que las coberturas por daños derivados de inundaciones y otros eventos asociados al agua no siempre están incluidas de forma automática en las pólizas, por lo que orienta a la ciudadanía a informarse oportunamente antes de una eventual emergencia.

Santo Domingo. – Ante el anuncio del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) sobre la incidencia de una vaguada que podría afectar varias provincias del país en las próximas horas, la Superintendencia de Seguros de República Dominicana exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas y verificar oportunamente el alcance de sus pólizas de seguros ante posibles eventualidades.

La institución recordó que, en medio de fenómenos atmosféricos como lluvias intensas e inundaciones, muchas personas asumen erróneamente que cuentan con cobertura automática para este tipo de daños, cuando en realidad la protección depende de las coberturas expresamente contratadas y de las condiciones particulares de cada póliza.

En ese sentido, la SIS recomendó a la población revisar detalladamente sus contratos de seguro y consultar con sus aseguradoras sobre las coberturas disponibles, especialmente en lo relativo a inundaciones, daños por agua, pérdidas materiales e interrupción de negocios, ya que muchas coberturas básicas no contemplan estos eventos o los incluyen bajo condiciones específicas, deducibles o sublímites.

Asimismo, explicó que, en el caso de los vehículos, uno de los errores más comunes es asumir que el denominado “seguro full” cubre cualquier circunstancia; sin embargo, la cobertura por inundación dependerá de las cláusulas pactadas, pudiendo incluso excluirse en situaciones donde medie agravación del riesgo o uso indebido del vehículo.

Respecto de viviendas y negocios, la entidad señaló que no todas las pólizas incluyen automáticamente protección frente a inundaciones y que, en determinadas zonas de mayor exposición, pueden requerirse coberturas adicionales o condiciones especiales de suscripción.

“La clave no es solo tener un seguro, sino entender exactamente qué cubre, qué excluye y en qué condiciones responde”, indicó la institución.

En cuanto a los procesos de reclamación, la SIS explicó que la rapidez en la notificación y la adecuada documentación son determinantes. Fotografías, videos, informes técnicos y cualquier evidencia del daño resultan esenciales para sustentar un reclamo conforme a lo establecido en la póliza.

Cultura de prevención

La Superintendencia de Seguros destacó la importancia de fortalecer en la población una cultura de prevención y educación aseguradora, señalando que República Dominicana, por su condición de país vulnerable a fenómenos naturales, requiere una mayor conciencia sobre la necesidad de contar con mecanismos de protección financiera ante riesgos climáticos.

De igual forma, exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines emitidos por organismos oficiales como el Centro de Operaciones de Emergencias, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y el Indomet, así como a documentar adecuadamente cualquier daño que pudiera producirse, a fines de facilitar eventuales procesos de reclamación.

“Ante el aumento de eventos climáticos, la recomendación es clara: revisar las pólizas, hacer las consultas necesarias y, de ser posible, evaluar la ampliación de coberturas antes de la ocurrencia de eventos adversos”, señaló.

Finalmente, la SIS reiteró que los usuarios disponen de la vía conciliatoria ante su Dirección Jurídica, actuando como amigable componedor, en aquellos casos en que no reciban respuesta o exista controversia con la entidad aseguradora.

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