Superintendencia de Seguros lidera en transparencia y eficiencia pública por octavo período consecutivo

La entidad impulsa una gestión basada en la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos.

Santo Domingo. – La Superintendencia de Seguros (SIS), bajo la dirección del superintendente Julio César Valentín Jiminián, alcanzó nuevamente la máxima calificación en los indicadores de Transparencia y Gestión Presupuestaria, reafirmando su compromiso con la integridad, la eficiencia y la rendición de cuentas en la administración pública.

Por octava vez consecutiva, la Superintendencia de Seguros obtuvo la más alta puntuación (100 puntos) en el Índice de Transparencia, otorgado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), correspondiente al mes de septiembre de 2025.

La institución ha mantenido una evaluación perfecta en materia de transparencia, supervisada y monitoreada por la Dirección de Transparencia Institucional y la DIGEIG.

Este resultado constante refleja un esfuerzo sostenido por garantizar la apertura informativa y el libre acceso a los datos públicos.

A través de su Portal de Transparencia, vinculado a la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI), la entidad pone a disposición de los ciudadanos información actualizada y de fácil acceso sobre su gestión.

De igual forma, este servicio está disponible de manera presencial, facilitando la atención directa a los usuarios.

Además, el Centro de Atención al Usuario de la Superintendencia brinda acompañamiento y respuestas oportunas a quienes solicitan información o requieren orientación sobre los diferentes procesos institucionales.

Liderazgo en Gestión Presupuestaria

Asimismo, la institución obtuvo por tercera vez consecutiva la más alta puntuación en el Indicador de la Gestión Presupuestaria (IGP), correspondiente al tercer trimestre de 2025.

Este resultado reafirma el compromiso de la Superintendencia de Seguros con la transparencia, la eficiencia administrativa y la mejora continua en cada uno de sus procesos, así como con la correcta utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de las normas presupuestarias establecidas.

Con estos logros, la SIS consolida su posición como una de las entidades públicas con mejores estándares de desempeño institucional, promoviendo una cultura de transparencia, eficiencia y responsabilidad en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del sector asegurador nacional.

