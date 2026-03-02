Superintendencia de Seguros lanza Oficina Virtual y pone en marcha el Registro Nacional de Actuarios

Compartela

Bajo la gestión del superintendente, Julio César Valentín Jiminián, la institución avanza decididamente hacia la transformación digital, reafirmando su compromiso con la eficiencia, la transparencia y la innovación.

Santo Domingo. – La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) anunció el lanzamiento oficial de su Oficina Virtual y la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Actuarios, dos iniciativas que marcan un hito en el proceso de modernización del sector asegurador dominicano.

La Oficina Virtual y el Registro Nacional de Actuarios representan un salto cualitativo en la forma en que la ciudadanía, las compañías de seguros y los intermediarios interactúan con el órgano regulador.

Ambos servicios están disponibles a través del portal institucional y, de manera progresiva, se incorporarán nuevos módulos y funcionalidades, conforme a una estrategia de implementación gradual.

Oficina Virtual: el ecosistema digital del sector asegurador

La Oficina Virtual se consolida como el ecosistema digital centralizado para la interacción entre el órgano regulador, la ciudadanía y los actores del mercado asegurador. Este portal transforma la experiencia del usuario, al sustituir trámites presenciales por procesos digitales ágiles, seguros y personalizados.

Su objetivo es habilitar un canal transaccional y de consulta que permita a las compañías de seguros, intermediarios y ciudadanos gestionar trámites, declarar primas y dar seguimiento a su estatus administrativo en un entorno de alta seguridad.

La plataforma abarca desde consultas públicas de información técnica hasta la gestión privada de expedientes, con un enfoque inicial en el registro profesional y la transparencia financiera.

Mediante un sistema de autenticación privada, garantiza la integridad de los datos en transacciones y declaraciones; promueve la transparencia, mediante notificaciones en tiempo real sobre el estado de las solicitudes; y fomenta la autogestión, al reducir los tiempos de respuesta mediante la automatización de procesos administrativos.

Servicios disponibles y evolución gradual

La implementación de la Oficina Virtual es resultado de un esfuerzo multidisciplinario que involucra a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), la Dirección Jurídica, la Dirección Técnica de Seguros y Reaseguros, la Dirección de Comunicaciones y el Departamento de Atención al Usuario, consolidando una visión integral de modernización institucional.

En esta primera fase se encuentra operativo el Registro Nacional de Actuarios. Próximamente se incorporarán módulos como la Consulta de Intermediarios, el Verificador de Catálogo y la Conciliación Jurídica, bajo un esquema de integración progresiva que garantiza la estabilidad y la mejora continua del sistema.

Entre los principales beneficios institucionales destacan la eficiencia operativa, la accesibilidad 24/7 sin barreras geográficas y la capacidad de generar reportes estadísticos en tiempo real, fortaleciendo la gestión y la inteligencia de datos del sector asegurador.

Registro Nacional de Actuarios: fortalecimiento técnico y transparencia

El Registro Nacional de Actuarios es una iniciativa orientada a formalizar y certificar a los profesionales en ciencias actuariales que ejercen en el país, tanto nacionales como internacionales.

Este registro permitirá contar con un censo oficial de actuarios, facilitando la supervisión técnica y el control especializado de sus aportes al mercado asegurador. Su implementación aportará mayor transparencia y credibilidad en la fijación de tarifas y reservas técnicas, alineando la práctica nacional con estándares internacionales.

La puesta en marcha del Registro elevará el nivel técnico del mercado asegurador dominicano y consolidará el rol de la Superintendencia como garante de la solvencia, el control de riesgos y la confianza pública.

Con este lanzamiento, la Superintendencia de Seguros reafirma su compromiso con la innovación, la transparencia y el fortalecimiento institucional, marcando el inicio de una nueva etapa en la transformación digital del sector asegurador en la República Dominicana.

