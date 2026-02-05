Su Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y el presidente de la República Dominicana Luis Abinader Corona acuerdan celebrar anualmente Diálogo Regional del World Governments Summit en República Dominicana

Compartela

Dubái, Emiratos Árabes Unidos. — En el marco del cierre del World Governments Summit (WGS) en Dubái, se anunció hoy la firma de una Carta de Intención que formaliza la voluntad de realizar, a finales de 2026, un Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina en la República Dominicana, consolidando al país como puerta de entrada estratégica entre Medio Oriente y la región latinoamericana.

Este nuevo encuentro regional marca el regreso del World Governments Summit con una agenda ampliada y mayor alcance, orientada a profundizar la integración entre América Latina y Medio Oriente, promover la inversión proveniente de los Emiratos Árabes Unidos y fortalecer el diálogo entre autoridades de alto nivel de gobierno, el sector privado y tomadores de decisiones internacionales.

El anuncio fue realizado en Dubái mediante la firma de la Carta de Intención por H.E. Mohammad Abdullah Al Gergawi, Ministro de Cabinet Affairs y Chairman of the World Governments Summit Organization, y firmado por el Ministro Víctor -Ito- Bisonó, en presencia Su Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y Gobernante del Emirato de Dubái y su excelencia el presidente de la República Dominicana Luis Abinader Corona como testigos expresando la intención conjunta de celebrar en el país un Diálogo Regional Anual para América Latina – World Governments Summit 2026.

Liderazgo presidencial y posicionamiento estratégico

Esta iniciativa se enmarca en la visión del Luis Abinader, orientada a posicionar a la República Dominicana como un hub regional de diálogo, inversión y cooperación internacional, aprovechando su estabilidad institucional, su apertura económica y su ubicación estratégica en el hemisferio.

Un proceso iniciado en 2025 y fortalecido institucionalmente

La República Dominicana marcó un precedente histórico en 2025, al acoger el primer diálogo regional del World Governments Summit realizado fuera de los Emiratos Árabes Unidos, convirtiéndose en el primer país anfitrión en América Latina de una iniciativa de esta naturaleza.

En ese contexto, el World Governments Summit firmó en 2025 un Memorando de Entendimiento con el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), estableciendo un marco de cooperación institucional para el desarrollo de iniciativas de diálogo, análisis de políticas públicas y vinculación internacional. Bajo este Memorando de Entendimiento, el Diálogo Regional del World Governments Summit en República Dominicana se estaría realizando en coordinación con el CAPP, fortaleciendo el componente técnico, académico y de políticas públicas del encuentro.

El anuncio realizado hoy confirma no solo la continuidad de esa visión iniciada en 2025, sino su profundización, con un evento de mayor escala, una agenda estratégica reforzada y una clara vocación de impacto regional.

El Summit América Latina – World Governments Summit 2026 buscará consolidar al país como un puente natural entre Medio Oriente y América Latina, reuniendo a líderes gubernamentales, empresarios, inversionistas, organismos internacionales y expertos globales, con el objetivo de:

• fomentar la cooperación estratégica entre ambas regiones,

• impulsar flujos de inversión desde los Emiratos Árabes Unidos hacia América Latina,

• intercambiar mejores prácticas de políticas públicas,

• y debatir los grandes desafíos y oportunidades del desarrollo, la gobernanza y la economía global.

Con este anuncio, la República Dominicana reafirma su papel como plataforma de diálogo global y articulador regional, fortaleciendo su proyección internacional y su liderazgo en la construcción de puentes entre regiones clave del mundo.

