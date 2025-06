Someten abogado por difamación e injuria y se querellan contra fiscal de Higüey

Compartela

La Romana, RD.- El señor Christopher Michael Fuller y su firma de abogados liderada por Ángel Rafael Santana Tejada presentaron formal querella contra el abogado Miguel E. Valerio Jiminián, a quien acusan de difamación e injuria.

La denuncia interpuesta por ante la Cámara Penal del Distrito Judicial de La Altagracia, se fundamenta en declaraciones públicas que presuntamente desacreditaron a los querellantes.

Según el expediente presentado, el abogado Valerio Jiminián habría emitido afirmaciones difamatorias a través de entrevistas televisadas, artículos de prensa y redes sociales, atribuyendo a Fuller y Santana Tejada supuestas acciones fraudulentas sin fundamentos legales.

Estas declaraciones, sostienen los querellantes, han afectado gravemente su honor, reputación y credibilidad profesional.

Por ello, basan su acusación en la violación de los artículos 367, 371 y 373 del Código Penal Dominicano, por lo que piden la imposición de sanciones penales, así como la reparación de los daños morales ocasionados.

Entre las solicitudes de los querellantes, se incluye una indemnización de RD$100,000,000.00 y una disculpa pública por parte del imputado a través de los mismos medios en que se difundieron las declaraciones.

Las víctimas y acusadores privados han puesto a disposición pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales que, según argumentan, demuestran la falsedad de las imputaciones realizadas por Valerio Jiminián.

De igual forma, solicitaron la intervención del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) para certificar la veracidad de los registros digitales aportados en el proceso.

Con esta acción, los querellantes buscan no solo reivindicar su honor, sino también sentar un precedente sobre la responsabilidad y las consecuencias legales de emitir declaraciones difamatorias sin sustento.

Asimismo, el señor Fuller y su representante legal se quejaron contra la fiscal titular de Higüey, Claudia Lorena Garrido C, por desobedecer una orden de arresto contra la señora María Elvira Ramírez viuda Fuller, contra quien el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Higüey dictó orden de arresto, pero la fiscal no aplicó dicha medida dejándola en libertad bajo fianza.

En tal sentido, interpusieron su queja ante la Inspectoría del Ministerio Público en contra de la fiscal por la puesta en libertad de la acusada de estafa y otras irregularidades dentro de la sucesión de los bienes de la familia Fuller, según el expediente 187-2024-EPEN-01173, interpuesto por los herederos.

Se recuerda que Ramírez Concepción viuda del señor Merle Wayne Fuller está acusada de sustraer miles de millones de pesos a la familia Fuller valiéndose de diversas artimañas.

Escrita Por