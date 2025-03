Solicitan al gobierno intervenir municipio de SDN por gran cúmulo de basura y proliferación de enfermedades y ausencia de gerencia.

Compartela

Santo Domingo:- El comunicador y comentarista de el “ Gobierno de la Tarde”, Valentín Pérez solicitó al gobierno que preside Luis Abiander, intervenir el Municipio de Santo Domingo Norte (SDN), por el gran cúmulo de basura, la proliferación de enfermedades y la falta de gerencia en ese importante ayuntamiento del país.

“El país tiene 158 municipios y el que está pasando por la peor situación es justamente el municipio de Santo Domingo Norte, ese cabildo no tiene una cantidad considerable de camiones para la recogida de la basura, y al no contar con esos vehículos recolectores, la gente lanza la basura a las principales calles, y avenidas, es realmente penoso lo que está aconteciendo ahí”, sostuvo el comunicador.

Pérez, sostuvo que ese cabildo no cuenta con lo más elemental , que es un plan de recogida de desechos, es decir que la gente no sabe a qué hora pasarán los camiones recolectores por el frente de sus casas, y se ven obligados a sacar los desechos a las calles y principales avenidas.

“ La gente no aguanta el hedor y la suciedad, las enfermedades están por doquier , y el dengue comienza también a agobiar todas las comunidades de SDN, es penoso ver cómo la gente no puede comer en las salas de su casa , porque la fetidez no se lo permite, las ratas y demás alimañas se han apoderado de los lugares públicos y privados”, dijo.

“Por eso y otras razones el gobierno debe actuar, e intervenir SDN, y evitar un colapso total de ese municipio y de la salud de los munícipes”, expresó

