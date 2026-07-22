Soldados del Ejército ocupan 240 litros de clerén durante operativo en Playa Punta Luna, Montecristi

La mercancía era introducida de manera clandestina por vía marítima cuando fue detectada por unidades del Ejército.
Montecristi, R.D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), frustraron un intento de introducción ilegal de 240 litros de clerén durante un operativo realizado en la zona costera de Playa Punta Luna, provincia Montecristi.
La intervención fue realizada cuando los soldados detectaron a un grupo de nacionales haitianos que transportaba por vía marítima un cargamento de la bebida artesanal con la intención de introducirla de manera clandestina al territorio dominicano.
Al percatarse de la presencia de los soldados del ERD, los individuos emprendieron la huida, dejando abandonados doce (12) garrafones, con capacidad de 20 litros cada uno, para un total de 240 litros de clerén.
La mercancía ocupada fue trasladada a la Fortaleza San Fernando, donde permanece bajo custodia militar para los procedimientos legales correspondientes.
El Ejército de República Dominicana mantiene operaciones permanentes de vigilancia y patrullaje en la línea fronteriza, con el objetivo de combatir el contrabando, prevenir actividades ilícitas y fortalecer la seguridad del territorio nacional.