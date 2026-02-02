SNS y DAEH coordinan plan de acción para fortalecer la atención prehospitalaria y la red de emergencias

Compartela

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, sostuvo una reunión de planificación con el director general de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), Juan Manuel Méndez García, con el objetivo de coordinar un plan de acción conjunto orientado al fortalecimiento del sistema de emergencias del país.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron temas estratégicos vinculados al fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre el SNS y la DAEH, con miras a optimizar la atención prehospitalaria, mejorar los procesos de referencia y garantizar una respuesta más oportuna, eficiente y articulada ante las emergencias a nivel nacional.

Asimismo, se discutieron acciones dirigidas a mejorar los protocolos de recepción de pacientes en los centros hospitalarios, con el propósito de reducir los tiempos de observación, agilizar la atención en las áreas de emergencia y disminuir la retención de ambulancias.

El director ejecutivo del SNS destacó que ambas instituciones forman parte de un mismo sistema de atención, por lo que reafirmaron su compromiso de trabajar, ahora más que nunca, para seguir fortaleciendo la asistencia y el traslado oportuno de los pacientes que requieren los servicios del Sistema Nacional de Atención a Emergencias.

“Debemos lograr que los pacientes canalizados a través del 911 sean recibidos en cada centro de salud con su expediente clínico preparado, garantizando un acceso ágil, organizado y oportuno, tanto para la solución de su situación médica como para su ingreso hospitalario cuando sea necesario”, explicó el doctor Landrón.

De igual forma, Juan Manuel Méndez García destacó que “una coordinación efectiva entre la atención prehospitalaria y la red hospitalaria es clave para salvar vidas y garantizar respuestas más rápidas y eficientes ante las emergencias», expresó Méndez García.

El doctor Landrón felicitó a la DAEH por la incorporación de ambulancias dotadas de ventiladores especializados para neonatología, subrayando que esta iniciativa responde a una demanda histórica de la Sociedad Dominicana de Pediatría y se materializa en una mayor garantía de preservación de la vida durante el traslado de recién nacidos prematuros o con complicaciones respiratorias asociadas a condiciones adversas al nacimiento.

El titular del SNS reiteró su respaldo a Méndez García y expresó su interés en mantener una comunicación permanente, especialmente para garantizar un trabajo articulado en el desarrollo de la nueva Red Nacional de Trauma, una de las prioridades de su gestión.

Al finalizar la reunión, ambos funcionarios realizaron un recorrido por las áreas de la DAEH, donde conocieron de primera mano el funcionamiento del centro de monitoreo y los talleres móviles, como parte de los esfuerzos para fortalecer la capacidad operativa y la respuesta del sistema de emergencias.

