SNS, UCAM y CDEI fortalecen formación en gestión hospitalaria con nueva maestría

Esfuerzo conjunto impulsa liderazgo y humanización en la Red Pública

España. – El Servicio Nacional de Salud (SNS), la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y el CDEI Business School, iniciaron el Programa de Maestría en Gestión Hospitalaria y Servicios de Salud (MGHSS), propuesta académica que fortalece la capacitación del personal directivo de hospitales y centros diagnósticos de la Red Pública de Servicios de Salud.

El programa, financiado en un 50% por la Fundación Carlos III, se implementa gracias a la colaboración entre el CDEI Business School y la UCAM, bajo un esquema de becas destinado a elevar la calidad de la gestión hospitalaria en la República Dominicana.

El acto estuvo presidido por la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell; el titular del SNS, doctor Mario Lama y la directora del CDEI Business School, Vanessa Pereira.

Durante su intervención, el doctor Lama destacó que la capacitación es clave para el proyecto nacional de eficientizar y promover servicios de salud más humanizados.

“Queremos que los usuarios de nuestra Red Pública encuentren servicios efectivos, de calidad y humanizados en su propio entorno. Este esfuerzo formativo permitirá desarrollar competencias que fortalezcan la gestión hospitalaria y otras áreas estratégicas de nuestro sistema”, expresó.

Como parte de la jornada en la UCAM, el titular del SNS visitó el moderno Laboratorio de Simulación de la universidad y realizó un recorrido general por el campus.

Firma de acuerdo

Posteriormente, se formalizó la firma de un convenio entre el SNS y el CDEI Business School, que ampliará las oportunidades de cooperación interinstitucional y académica.

El objeto de este acuerdo es establecer un marco general de colaboración entre el CDEI y el SNS, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de fomentar, impulsar y desarrollar iniciativas conjuntas de carácter académico, científico, investigativo, tecnológico, cultural e institucional, orientadas al fortalecimiento de la formación, innovación y el intercambio de conocimiento.

Dicha colaboración se concibe como un instrumento amplio y flexible que permitirá la planificación, promoción y ejecución de acciones conjuntas, además de la generación de proyectos de cooperación que contribuyan al desarrollo profesional, académico e institucional de ambas partes, preservando la autonomía y competencias que corresponden a cada una de ellas.

Visitas hospitalarias y técnica en España

Igualmente, el doctor Mario Lama realizó un recorrido por el Laboratorio Centralizado de Madrid del Hospital Universitario Infanta Sofía, donde conoció la cadena de procesamiento de pruebas bioquímicas que integra seis hospitales.

La visita oficial concluyó con un encuentro en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia, donde se compartieron experiencias sobre buenas prácticas en gestión hospitalaria y atenciones médicas.

