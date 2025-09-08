SNS será proveedor oficial servicios médicos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Compartela

Santo Domingo, R.D. – El Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 firmaron este lunes un convenio de colaboración mediante el cual la Red Pública de Servicios de Salud será el proveedor oficial de los servicios médicos hospitalarios durante la celebración de este importante evento deportivo regional.

El acuerdo fue rubricado por el director ejecutivo del SNS, doctor Mario Lama y el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, en un acto que contó con la presencia de destacadas autoridades del sector salud, entre ellas, los doctores: José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar; Edisson Féliz, director del Servicio Regional de Salud Metropolitano; Julio Landrón, director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora; César Roque Beato, director del Hospital Traumatológico Darío Contreras; José Luis López Pérez, director de Promese/Cal y el encargado del Departamento Médico de Santo Domingo 2026, Milton Pinedo.

Durante su intervención, el doctor Mario Lama destacó que la firma representa un compromiso de nación.

“Ponemos a disposición del país y de los Juegos Centroamericanos la red nacional de hospitales, con médicos, especialistas, personal de apoyo y equipos que garanticen la calidad, eficiencia y seguridad de los atletas y participantes. Nuestro país ha demostrado madurez en materia de salud y sabemos que este será un reto de nación en el que pondremos todo nuestro empeño para salir airosos”.

El convenio establece que la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar será el centro de referencia nacional, mientras que los hospitales Ney Arias Lora y Darío Contreras se integrarán como centros de referencia especializados. Además, se dispondrán unidades móviles odontológicas, personal médico para el Policlínico de la Villa Olímpica y coordinación en todas las provincias donde se celebren disciplinas deportivas.

De acuerdo con lo pactado, se conformará una Comisión Mixta de Coordinación, integrada por directores regionales, hospitalarios y de servicios médicos, la cual se reunirá de manera periódica para garantizar el cumplimiento del convenio.

De su lado, el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, valoró la alianza como una pieza clave para el éxito de la justa deportiva.

“Resulta impresionante la capacidad de la Ciudad Sanitaria y de cada uno de los centros que estarán disponibles durante los Juegos. Esta alianza nos da tranquilidad y orgullo, porque demuestra el compromiso de los profesionales de la salud con este evento”.

La firma del acuerdo fue legalizada por la notaria pública, doctora Lucía Collado y tendrá vigencia desde el 1 de julio hasta el 30 de agosto de 2026, con posibilidad de renovación.

Con esta alianza, el SNS reafirma su compromiso con la salud y el deporte, acompañando a la República Dominicana en la organización de uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

