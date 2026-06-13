SNS recibe antorcha de Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y garantiza asistencia médica gratuita para atletas y visitantes

Ultimas: FCCA reconoce al ministro David Collado por su liderazgo en el crecimiento de la industria de cruceros en República DominicanaSargento mayor del ERD acusado de ultimar a su compañera sentimental ya se encuentra bajo control policialSNS entrega dos Centros de Primer Nivel e inicia remozamiento del Hospital Ramón Adriano Villalona en DajabónDirector del Hospital Darío Contreras aclara incidente ocurrido en área de estacionamiento del centroEl Ministerio de Turismo y el Clúster Turístico de Santo Domingo inician «TURIZONEANDO Verano 2026»Caribbean Cinemas Ágora abrirá sus puertas en julioTribunal condena por fraude eléctrico a empresario que causó perjuicio por más de RD$47 millones a EdeesteUnited Petroleum realiza jornada de limpieza en Playa Gringo de Haina por el Día Mundial de los OcéanosQik recibe tres reconocimientos en los premios Latam Digital por innovación e impacto socialSNS recibe antorcha de Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y garantiza asistencia médica gratuita para atletas y visitantesAIEHaina y Región Sur reúne al sector agroindustrial para presentar aportes y perspectivas de crecimiento de la industria nacionalRepública Dominicana concluye satisfactoriamente Auditoría de Seguridad de la Aviación (USAP-CMA) de la OACISistema 911 coordina la asistencia ante un incendio registrado en un hotel ubicado en BayahíbeRepública Dominicana es reconocida como el Destino con el mayor nivel de satisfacción de los visitantes en el CaribeBanco BHD lanza la primera cuenta digital para menores de edad en República DominicanaAPAP emite bonos de deuda subordinada por RD$5,000 millonesPropeep rinde tributo a los héroes del Movimiento 14 de Junio con emblemático Paseo de los ColoresTurismo aéreo sigue imparable y crece más de un 10 por ciento en Mayo.Abinader y Collado inauguran bulevar de la Salud en Haina con inversión de 165 millones de pesos.SNS brinda asistencia médica a empleados de Supérate afectados en accidente de tránsitoDoctor Julio Landrón juramenta a Alfonzo Herasme como director del Servicio Regional de Salud EnriquilloMIO Banreservas conquista por segundo año consecutivo el primer lugar del Pilar Fintech en los Premios LATAM DigitalPropeep cumple el sueño de doña Flor María Pérez y le entrega una vivienda totalmente remozada en Hato NuevoJean Luis Rodríguez valora medidas anunciadas por el presidente Abinader: “Se priorizó a las familias, las mipymes y el empleo”BHD inicia su feria de financiamiento de vehículos Fleximóvil 2026 ADOCCO respalda medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la crisis económicaLa Alianza Mundial de Veteranos Realiza con Éxito su 2do. Congreso Mundial en Argentina.Posición del CONEP ante las medidas fiscales para mitigar los efectos de la crisis internacionalDavid Collado deja iniciada obra en La Romana para impulsar el turismo en Caleta.Banco BHD y MLB realizan encuentro con prospectos peloterosDefensa Civil  y Defensor del Pueblo aúnan esfuerzos para proteger los derechos humanos en la gestión de riesgos y emergenciasDavid Collado va al rescate de Monte Río de Azúa con una inversión de más de 265 millones de pesosRepública Dominicana asume por primera vez la Primera Vicepresidencia de Puertos de la OEARepública Dominicana inicia evaluación internacional: CESAC encabeza apertura proceso de auditoría de la OACIINTRANT y organismos de seguridad despliegan histórico operativo de fiscalización en paradas de motocicletasDirector del SNS interviene Hospital Taiwán en Azua; entidad asume funciones operativasAdompretur anuncia participación especial en ExpoTurismo SantiagoCECCOM, Pro Consumidor y Ministerio Público retiran toneladas de productos vencidos y carne en estado de descomposición en almacén de San CristóbalIberojet conecta Barcelona y Punta Cana con vuelos directos a partir del 21 de junioMinistro David Collado y la embajadora Leah Campos realizan visita al portaaviones USS NimitzFallece fotorreportero Franklin GuerreroFestival de las Flores dinamiza economía en JarabacoaEx senadores del PRM reafirman compromiso con elfortalecimiento partidario y desarrollo nacionalCon el auspicio del Mitur inicia la 15 edición del Festival de las Flores en JarabacoaPresidente de Fedomu destaca interés de municipios en ordenamiento de los territoriosCESAC y DGA avanzan preparativos nacionales para auditoría USAP-CMA de la OACIDavid Collado inicia el malecón Boca Chica y dos parques.Dr. Julio Landrón felicita a las madres dominicanas en su día y reconoce su invaluable aporte a la sociedadAsociación de Bancos de la República Dominicana reconoce labor del ministro David ColladoFedomu responde a las EDES: Exigen cumplimiento de la ley frente a reclamos de deudaSNS afianza estrategia HEARTS para prevenir complicaciones cardiovascularesJuan Tomás Díaz y Ana Botella presentan en CEAPI un modelo de liderazgo empresarial con impacto socialCITY Las Terrenas impulsa en SIMA 2026 su propuesta de lujo con seguridad jurídicaPresidente Abinader anuncia transformación integral de Boca Chica con inversión superior a RD$20 mil millones para impulsar turismo, desarrollo económico y calidad de vida de su genteBanreservas cierra feria inmobiliaria en Madrid con financiamientos por más de RD$3,798 millonesCESAC, JAC, IDAC y DA consolidan coordinación estratégica ante próxima auditoría internacional de la OACI en FacilitaciónPensionados del IDSS Solicitan al Presidente Abinader Aumento de pension minima a RD$20,000 y reajuste salarial escalonadoTribunal Constitucional valida acciones de Pro Consumidor en caso Worldcoin y refuerza protección de datos biométricosPN establece que dos personas encontradas sin vida en Jarabacoa son presuntos integrantes de estructura criminal vinculada a homicidio y narcotráficoMiles de personas reciben asistencia de Propeep en Azua y San JuanTurismo inicia obra en Las Clavellinas de Azua.Directivos del Círculo de Reporteros Gráfico visitan al presidente y al director general de la Cruz RojaPresidente Abinader y ministro Collado inauguran segunda etapa del malecón de Santo Domingo Este.Bigentik Group alerta sobre deterioro ambiental en Las Terrenas y propone la creación de un Clúster TurísticoInaugurarán este miércoles segunda etapa de malecón de Santo Domingo Este.Cooperación entre República Dominicana y Japón fortalece capacidades para enfrentar el sargazo.Infraestructura Escolar busca acelerar terminación de escuelas en Padre Las Casas y Los Fríos de Azua a través del Plan “24/7-365”AERODOM inicia el 2026 con crecimiento de doble dígito en carga aérea, movilizando cerca de 27 mil toneladas métricasPresidente Luis Abinader regresa al país y se reintegra de inmediato a sus labores en el Palacio Nacional”Ahora si podré leer bien la Biblia, caminar sin tropezar y caerme”: testimonios marcan jornada de Propeep en SantiagoEddy Alcántara acusa a la oposición de incentivar desasosiego en el país en medio de turbulencia económica mundialOrganismos de control interno asumen investigación sobre incidente con motociclista ocurrido en SantiagoPolicía Cibernética arresta a seis personas por fraude electrónico, phishing y extorsiónCESAC y Corporación Turística de Cabo Rojo coordinan acciones para integración de medidas de seguridad en nueva terminal aeroportuariaMITUR, MIREX e INESDYC realizan curso de formación turística para diplomáticos.CESAC reafirma apoyo interinstitucional para preparación de la República Dominicana ante Auditoría USAP-CMA de la OACIGobernanza local en la encrucijada: el rol impostergable de FedomuRepública Dominicana lanza innovadora plataforma de inteligencia artificial para transformar la experiencia turísticaCentro Cultural Banreservas inaugura V Ciclo de Cine Dominicano 2026Fedomu y ASAD organizan encuentro con periodistasAeropuerto Internacional del Cibao culmina con éxito inspección de seguridad de la TSAAeropuerto Internacional del Cibao culmina con éxito inspección de seguridad de la TSALey 22520: ajustes necesarios sin perder el objetivo comúnSNS presenta plan integral de salud para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026MICM, CECCOM y DIGEMAPS incautan medicamentos ilegales valorados en RD$31 millones en EspaillatGobierno deja iniciados los trabajos de construcción de nuevo CAIPI y un Politécnico en Boca ChicaBanreservas usa el Día de la Ética para exhibir su certificación antisoborno, única en el CaribeRepública Dominicana se convertirá en el epicentro del debate energético regional con el Foro GLP 2026Nace “Sin Turismo No Hay Nada”, innovador proyecto mediático para impulsar el turismo dominicano a nivel nacional e internacionalAsociación de Bancos de la República Dominicana reconoce labor del ministro David ColladoPresidente Abinader crea Comisión para la Coordinación y Dirección del Plan San Juan y designa su director ejecutivoMás de 3,000 dominicanos mueren al año en accidentes de tránsito; urge acción desde los municipiosAsociación Cibao fortalece su ecosistema hipotecario a través de alianzas con el sectorAsociación Cibao fortalece su ecosistema hipotecario a través de alianzas con el sectorAdompretur exhorta regular el caos marítimo en franja de bañistas en playa de BávaroUnited Petroleum realiza donación a familias de Montellano tras inundaciones en Puerto PlataAERODOM avanza en el proyecto de la nueva terminal del AILA a medida que las obras subterráneas se acercan a su finalizaciónDavid Collado deja iniciada construcción plaza de vendedores en playa Teco de Maimón, Puerto Plata.Ministro de Turismo y embajadora de USA recorren la Ciudad Colonial.Promipyme entrega RD$90 millones en 250 a microempresarios de Santo Domingo Este
Ultimas: FCCA reconoce al ministro David Collado por su liderazgo en el crecimiento de la industria de cruceros en República DominicanaSargento mayor del ERD acusado de ultimar a su compañera sentimental ya se encuentra bajo control policialSNS entrega dos Centros de Primer Nivel e inicia remozamiento del Hospital Ramón Adriano Villalona en DajabónDirector del Hospital Darío Contreras aclara incidente ocurrido en área de estacionamiento del centroEl Ministerio de Turismo y el Clúster Turístico de Santo Domingo inician «TURIZONEANDO Verano 2026»Caribbean Cinemas Ágora abrirá sus puertas en julioTribunal condena por fraude eléctrico a empresario que causó perjuicio por más de RD$47 millones a EdeesteUnited Petroleum realiza jornada de limpieza en Playa Gringo de Haina por el Día Mundial de los OcéanosQik recibe tres reconocimientos en los premios Latam Digital por innovación e impacto socialSNS recibe antorcha de Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y garantiza asistencia médica gratuita para atletas y visitantesAIEHaina y Región Sur reúne al sector agroindustrial para presentar aportes y perspectivas de crecimiento de la industria nacionalRepública Dominicana concluye satisfactoriamente Auditoría de Seguridad de la Aviación (USAP-CMA) de la OACISistema 911 coordina la asistencia ante un incendio registrado en un hotel ubicado en BayahíbeRepública Dominicana es reconocida como el Destino con el mayor nivel de satisfacción de los visitantes en el CaribeBanco BHD lanza la primera cuenta digital para menores de edad en República DominicanaAPAP emite bonos de deuda subordinada por RD$5,000 millonesPropeep rinde tributo a los héroes del Movimiento 14 de Junio con emblemático Paseo de los ColoresTurismo aéreo sigue imparable y crece más de un 10 por ciento en Mayo.Abinader y Collado inauguran bulevar de la Salud en Haina con inversión de 165 millones de pesos.SNS brinda asistencia médica a empleados de Supérate afectados en accidente de tránsitoDoctor Julio Landrón juramenta a Alfonzo Herasme como director del Servicio Regional de Salud EnriquilloMIO Banreservas conquista por segundo año consecutivo el primer lugar del Pilar Fintech en los Premios LATAM DigitalPropeep cumple el sueño de doña Flor María Pérez y le entrega una vivienda totalmente remozada en Hato NuevoJean Luis Rodríguez valora medidas anunciadas por el presidente Abinader: “Se priorizó a las familias, las mipymes y el empleo”BHD inicia su feria de financiamiento de vehículos Fleximóvil 2026 ADOCCO respalda medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la crisis económicaLa Alianza Mundial de Veteranos Realiza con Éxito su 2do. Congreso Mundial en Argentina.Posición del CONEP ante las medidas fiscales para mitigar los efectos de la crisis internacionalDavid Collado deja iniciada obra en La Romana para impulsar el turismo en Caleta.Banco BHD y MLB realizan encuentro con prospectos peloterosDefensa Civil  y Defensor del Pueblo aúnan esfuerzos para proteger los derechos humanos en la gestión de riesgos y emergenciasDavid Collado va al rescate de Monte Río de Azúa con una inversión de más de 265 millones de pesosRepública Dominicana asume por primera vez la Primera Vicepresidencia de Puertos de la OEARepública Dominicana inicia evaluación internacional: CESAC encabeza apertura proceso de auditoría de la OACIINTRANT y organismos de seguridad despliegan histórico operativo de fiscalización en paradas de motocicletasDirector del SNS interviene Hospital Taiwán en Azua; entidad asume funciones operativasAdompretur anuncia participación especial en ExpoTurismo SantiagoCECCOM, Pro Consumidor y Ministerio Público retiran toneladas de productos vencidos y carne en estado de descomposición en almacén de San CristóbalIberojet conecta Barcelona y Punta Cana con vuelos directos a partir del 21 de junioMinistro David Collado y la embajadora Leah Campos realizan visita al portaaviones USS NimitzFallece fotorreportero Franklin GuerreroFestival de las Flores dinamiza economía en JarabacoaEx senadores del PRM reafirman compromiso con elfortalecimiento partidario y desarrollo nacionalCon el auspicio del Mitur inicia la 15 edición del Festival de las Flores en JarabacoaPresidente de Fedomu destaca interés de municipios en ordenamiento de los territoriosCESAC y DGA avanzan preparativos nacionales para auditoría USAP-CMA de la OACIDavid Collado inicia el malecón Boca Chica y dos parques.Dr. Julio Landrón felicita a las madres dominicanas en su día y reconoce su invaluable aporte a la sociedadAsociación de Bancos de la República Dominicana reconoce labor del ministro David ColladoFedomu responde a las EDES: Exigen cumplimiento de la ley frente a reclamos de deudaSNS afianza estrategia HEARTS para prevenir complicaciones cardiovascularesJuan Tomás Díaz y Ana Botella presentan en CEAPI un modelo de liderazgo empresarial con impacto socialCITY Las Terrenas impulsa en SIMA 2026 su propuesta de lujo con seguridad jurídicaPresidente Abinader anuncia transformación integral de Boca Chica con inversión superior a RD$20 mil millones para impulsar turismo, desarrollo económico y calidad de vida de su genteBanreservas cierra feria inmobiliaria en Madrid con financiamientos por más de RD$3,798 millonesCESAC, JAC, IDAC y DA consolidan coordinación estratégica ante próxima auditoría internacional de la OACI en FacilitaciónPensionados del IDSS Solicitan al Presidente Abinader Aumento de pension minima a RD$20,000 y reajuste salarial escalonadoTribunal Constitucional valida acciones de Pro Consumidor en caso Worldcoin y refuerza protección de datos biométricosPN establece que dos personas encontradas sin vida en Jarabacoa son presuntos integrantes de estructura criminal vinculada a homicidio y narcotráficoMiles de personas reciben asistencia de Propeep en Azua y San JuanTurismo inicia obra en Las Clavellinas de Azua.Directivos del Círculo de Reporteros Gráfico visitan al presidente y al director general de la Cruz RojaPresidente Abinader y ministro Collado inauguran segunda etapa del malecón de Santo Domingo Este.Bigentik Group alerta sobre deterioro ambiental en Las Terrenas y propone la creación de un Clúster TurísticoInaugurarán este miércoles segunda etapa de malecón de Santo Domingo Este.Cooperación entre República Dominicana y Japón fortalece capacidades para enfrentar el sargazo.Infraestructura Escolar busca acelerar terminación de escuelas en Padre Las Casas y Los Fríos de Azua a través del Plan “24/7-365”AERODOM inicia el 2026 con crecimiento de doble dígito en carga aérea, movilizando cerca de 27 mil toneladas métricasPresidente Luis Abinader regresa al país y se reintegra de inmediato a sus labores en el Palacio Nacional”Ahora si podré leer bien la Biblia, caminar sin tropezar y caerme”: testimonios marcan jornada de Propeep en SantiagoEddy Alcántara acusa a la oposición de incentivar desasosiego en el país en medio de turbulencia económica mundialOrganismos de control interno asumen investigación sobre incidente con motociclista ocurrido en SantiagoPolicía Cibernética arresta a seis personas por fraude electrónico, phishing y extorsiónCESAC y Corporación Turística de Cabo Rojo coordinan acciones para integración de medidas de seguridad en nueva terminal aeroportuariaMITUR, MIREX e INESDYC realizan curso de formación turística para diplomáticos.CESAC reafirma apoyo interinstitucional para preparación de la República Dominicana ante Auditoría USAP-CMA de la OACIGobernanza local en la encrucijada: el rol impostergable de FedomuRepública Dominicana lanza innovadora plataforma de inteligencia artificial para transformar la experiencia turísticaCentro Cultural Banreservas inaugura V Ciclo de Cine Dominicano 2026Fedomu y ASAD organizan encuentro con periodistasAeropuerto Internacional del Cibao culmina con éxito inspección de seguridad de la TSAAeropuerto Internacional del Cibao culmina con éxito inspección de seguridad de la TSALey 22520: ajustes necesarios sin perder el objetivo comúnSNS presenta plan integral de salud para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026MICM, CECCOM y DIGEMAPS incautan medicamentos ilegales valorados en RD$31 millones en EspaillatGobierno deja iniciados los trabajos de construcción de nuevo CAIPI y un Politécnico en Boca ChicaBanreservas usa el Día de la Ética para exhibir su certificación antisoborno, única en el CaribeRepública Dominicana se convertirá en el epicentro del debate energético regional con el Foro GLP 2026Nace “Sin Turismo No Hay Nada”, innovador proyecto mediático para impulsar el turismo dominicano a nivel nacional e internacionalAsociación de Bancos de la República Dominicana reconoce labor del ministro David ColladoPresidente Abinader crea Comisión para la Coordinación y Dirección del Plan San Juan y designa su director ejecutivoMás de 3,000 dominicanos mueren al año en accidentes de tránsito; urge acción desde los municipiosAsociación Cibao fortalece su ecosistema hipotecario a través de alianzas con el sectorAsociación Cibao fortalece su ecosistema hipotecario a través de alianzas con el sectorAdompretur exhorta regular el caos marítimo en franja de bañistas en playa de BávaroUnited Petroleum realiza donación a familias de Montellano tras inundaciones en Puerto PlataAERODOM avanza en el proyecto de la nueva terminal del AILA a medida que las obras subterráneas se acercan a su finalizaciónDavid Collado deja iniciada construcción plaza de vendedores en playa Teco de Maimón, Puerto Plata.Ministro de Turismo y embajadora de USA recorren la Ciudad Colonial.Promipyme entrega RD$90 millones en 250 a microempresarios de Santo Domingo Este

SNS recibe antorcha de Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y garantiza asistencia médica gratuita para atletas y visitantes

Personal médico altamente calificado respaldará el evento deportivo regional

Santo Domingo. El Servicio Nacional de Salud (SNS) encabezó este miércoles el recibimiento de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, como símbolo del compromiso del Gobierno dominicano de garantizar asistencia médica gratuita y de calidad a los atletas, delegaciones, familiares y público que participarán en la cita deportiva regional.

La ceremonia se realizó en la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, donde la mascota oficial de los juegos entregó simbólicamente la antorcha al director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, acompañado por directivos del complejo hospitalario, personal médico, enfermeras, colaboradores administrativos y representantes del comité organizador.

Durante el acto, Landrón destacó que es la primera vez en la historia que una ciudad sanitaria recibe la antorcha de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, hecho que consideró un reconocimiento al papel fundamental que desempeñará el sistema público de salud durante la celebración del evento.En la actividad, más de 100 médicos de la Red Pública de Salud participaron en el recibimiento de la llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Asimismo, aseguró que la Red Pública de Salud está preparada para responder a cualquier necesidad médica que pueda surgir durante los juegos, programados del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

“En nombre del Gobierno dominicano, del sistema de salud y de todo el país, recibimos este emblema que simboliza los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Todas las delegaciones, sus familiares y quienes visiten nuestro país para disfrutar de estas competencias contarán con atención médica gratuita, por disposición del presidente Luis Abinader”, expresó.

El titular del SNS explicó que los centros de salud ubicados en las zonas donde se desarrollarán las distintas competencias deportivas estarán integrados a un plan especial de asistencia sanitaria, diseñado para garantizar una respuesta rápida, eficiente y oportuna a atletas y visitantes.

“Es un compromiso de Estado. República Dominicana se prepara para recibir a miles de atletas y visitantes de toda la región, y desde el Servicio Nacional de Salud estamos listos para brindar la atención que requieran durante su estadía en nuestro país”, manifestó.

Durante la actividad también participó el presidente de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, doctor José Joaquín Puello, quien destacó la importancia de la integración del sistema de salud en la planificación de los juegos y resaltó la capacidad instalada del complejo hospitalario para responder a las necesidades médicas que demande el evento.

Puello valoró el respaldo brindado por el presidente Luis Abinader y por el SNS para fortalecer la capacidad de respuesta de los hospitales que formarán parte del dispositivo sanitario de los juegos.

“Gracias por el apoyo incondicional que hemos recibido para que estos hospitales estén completamente preparados para recibir a los atletas, visitantes y turistas que llegarán al país a partir del próximo año”, expresó.

Asimismo, aseguró que tanto los competidores como las delegaciones extranjeras recibirán atención médica de la más alta calidad por parte de profesionales altamente capacitados.

“Podemos garantizar que nuestros atletas y visitantes tendrán a su disposición un personal médico comprometido y altamente calificado. Desde el sector salud también competiremos y estoy seguro de que ganaremos nuestra propia medalla de oro por la excelencia en la atención que ofreceremos”, manifestó.

El reconocido neurocirujano resaltó que la preparación de la red hospitalaria constituye una pieza fundamental para el éxito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y reafirmó el compromiso de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar de brindar una respuesta eficiente, humana y oportuna durante el desarrollo del evento deportivo.

Entre las autoridades presentes estuvieron el director del Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello Herrera, doctor Ramón Féliz Jiménez; el director del Hospital Materno Infantil Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón, doctor Onnes Gleyton Tapia Ramírez y el director del Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (CECANOT), doctor Cleto Rafael Ramírez Penso.

También el director del Centro de Gastroenterología de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, doctor Genis Luis Féliz Ramírez; la directora del Centro de Educación Médica de Amistad Dominico-Japonesa (CEMADOJA), doctora Glendis Azuna; el director de la unidad de quemados,  doctor Eddy Bruno Vizcaino; y el director del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), doctor Edisson Féliz Féliz.

Escrita Por

Redaccion

El País y el Mundo al Día con las noticias del momento

See author's posts

Compartela

    • Redaccion

    El País y el Mundo al Día con las noticias del momento

    Noticias Relacionadas

    FCCA reconoce al ministro David Collado por su liderazgo en el crecimiento de la industria de cruceros en República Dominicana

    Puerto Plata, República Dominicana. – 23 de junio de 2026. La Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) reconoció al ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, por su destacada labor,…

    Compartela
    Leer Mas

    Continuar
    Sargento mayor del ERD acusado de ultimar a su compañera sentimental ya se encuentra bajo control policial

    Será sometido a la justicia, vía el Ministerio Público, en las próximas horas. La Policía Nacional informó que Tony Vallejo Méndez, sargento mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD),…

    Compartela
    Leer Mas

    Continuar

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    You Missed

    Noticias Turismo

    FCCA reconoce al ministro David Collado por su liderazgo en el crecimiento de la industria de cruceros en República Dominicana

    FCCA reconoce al ministro David Collado por su liderazgo en el crecimiento de la industria de cruceros en República Dominicana
    Nacionales Noticias

    Sargento mayor del ERD acusado de ultimar a su compañera sentimental ya se encuentra bajo control policial

    Sargento mayor del ERD acusado de ultimar a su compañera sentimental ya se encuentra bajo control policial
    salud

    SNS entrega dos Centros de Primer Nivel e inicia remozamiento del Hospital Ramón Adriano Villalona en Dajabón
    salud

    Director del Hospital Darío Contreras aclara incidente ocurrido en área de estacionamiento del centro

    Director del Hospital Darío Contreras aclara incidente ocurrido en área de estacionamiento del centro
    Nacionales

    El Ministerio de Turismo y el Clúster Turístico de Santo Domingo inician «TURIZONEANDO Verano 2026»

    El Ministerio de Turismo y el Clúster Turístico de Santo Domingo inician «TURIZONEANDO Verano 2026»
    Espetáculo

    Caribbean Cinemas Ágora abrirá sus puertas en julio

    Caribbean Cinemas Ágora abrirá sus puertas en julio
    Share
    Copiar enlace
    ×