SNS recibe antorcha de Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y garantiza asistencia médica gratuita para atletas y visitantes

Personal médico altamente calificado respaldará el evento deportivo regional
Santo Domingo. El Servicio Nacional de Salud (SNS) encabezó este miércoles el recibimiento de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, como símbolo del compromiso del Gobierno dominicano de garantizar asistencia médica gratuita y de calidad a los atletas, delegaciones, familiares y público que participarán en la cita deportiva regional.
La ceremonia se realizó en la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, donde la mascota oficial de los juegos entregó simbólicamente la antorcha al director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, acompañado por directivos del complejo hospitalario, personal médico, enfermeras, colaboradores administrativos y representantes del comité organizador.
Durante el acto, Landrón destacó que es la primera vez en la historia que una ciudad sanitaria recibe la antorcha de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, hecho que consideró un reconocimiento al papel fundamental que desempeñará el sistema público de salud durante la celebración del evento.En la actividad, más de 100 médicos de la Red Pública de Salud participaron en el recibimiento de la llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Asimismo, aseguró que la Red Pública de Salud está preparada para responder a cualquier necesidad médica que pueda surgir durante los juegos, programados del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.
“En nombre del Gobierno dominicano, del sistema de salud y de todo el país, recibimos este emblema que simboliza los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Todas las delegaciones, sus familiares y quienes visiten nuestro país para disfrutar de estas competencias contarán con atención médica gratuita, por disposición del presidente Luis Abinader”, expresó.
El titular del SNS explicó que los centros de salud ubicados en las zonas donde se desarrollarán las distintas competencias deportivas estarán integrados a un plan especial de asistencia sanitaria, diseñado para garantizar una respuesta rápida, eficiente y oportuna a atletas y visitantes.
“Es un compromiso de Estado. República Dominicana se prepara para recibir a miles de atletas y visitantes de toda la región, y desde el Servicio Nacional de Salud estamos listos para brindar la atención que requieran durante su estadía en nuestro país”, manifestó.
Durante la actividad también participó el presidente de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, doctor José Joaquín Puello, quien destacó la importancia de la integración del sistema de salud en la planificación de los juegos y resaltó la capacidad instalada del complejo hospitalario para responder a las necesidades médicas que demande el evento.
Puello valoró el respaldo brindado por el presidente Luis Abinader y por el SNS para fortalecer la capacidad de respuesta de los hospitales que formarán parte del dispositivo sanitario de los juegos.
“Gracias por el apoyo incondicional que hemos recibido para que estos hospitales estén completamente preparados para recibir a los atletas, visitantes y turistas que llegarán al país a partir del próximo año”, expresó.
Asimismo, aseguró que tanto los competidores como las delegaciones extranjeras recibirán atención médica de la más alta calidad por parte de profesionales altamente capacitados.
“Podemos garantizar que nuestros atletas y visitantes tendrán a su disposición un personal médico comprometido y altamente calificado. Desde el sector salud también competiremos y estoy seguro de que ganaremos nuestra propia medalla de oro por la excelencia en la atención que ofreceremos”, manifestó.
El reconocido neurocirujano resaltó que la preparación de la red hospitalaria constituye una pieza fundamental para el éxito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y reafirmó el compromiso de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar de brindar una respuesta eficiente, humana y oportuna durante el desarrollo del evento deportivo.
Entre las autoridades presentes estuvieron el director del Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello Herrera, doctor Ramón Féliz Jiménez; el director del Hospital Materno Infantil Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón, doctor Onnes Gleyton Tapia Ramírez y el director del Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (CECANOT), doctor Cleto Rafael Ramírez Penso.
También el director del Centro de Gastroenterología de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, doctor Genis Luis Féliz Ramírez; la directora del Centro de Educación Médica de Amistad Dominico-Japonesa (CEMADOJA), doctora Glendis Azuna; el director de la unidad de quemados, doctor Eddy Bruno Vizcaino; y el director del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), doctor Edisson Féliz Féliz.