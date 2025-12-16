Historias relacionadas

54fa6c95-c53a-49b7-807f-eabff7d45b7e.jpg

PROMESE/CAL duplica distribución de medicamentos ante incremento de afecciones respiratorias por cambios de estación

Redaccion diciembre 16, 2025
photo-output.jpg

Presidente de Fedomu agradece al presidente Abinader promulgación de Ley 225-20

Redaccion diciembre 16, 2025
photo-output.jpg

Presidente Abinader y ministro Collado inauguran remodelado Parque Submarino La Caleta.

Redaccion diciembre 15, 2025

Te pueden interesar

54fa6c95-c53a-49b7-807f-eabff7d45b7e.jpg

PROMESE/CAL duplica distribución de medicamentos ante incremento de afecciones respiratorias por cambios de estación

Redaccion diciembre 16, 2025
img_0743.jpg

SNS recibe al director OPS-OMS, para conocer avances en servicios públicos de salud

Redaccion diciembre 16, 2025
photo-output.jpg

Presidente de Fedomu agradece al presidente Abinader promulgación de Ley 225-20

Redaccion diciembre 16, 2025
photo-output.jpg

Presidente Abinader y ministro Collado inauguran remodelado Parque Submarino La Caleta.

Redaccion diciembre 15, 2025
Share
Copiar enlace
×