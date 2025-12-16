SNS recibe al director OPS-OMS, para conocer avances en servicios públicos de salud

Compartela

Santo Domingo.-El Servicio Nacional de Salud (SNS) recibió este miércoles la visita del director mundial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), doctor Jarbas Barbosa, quien conoció los avances alcanzados en la Red Pública de Servicios de Salud.

La jornada inició con un encuentro encabezado por el director del SNS, doctor Mario Lama y el ministro de Salud, doctor Víctor Atallah, donde se presentaron los resultados obtenidos por la institución responsable de la prestación de los servicios públicos de salud, a partir de agosto del año 2020.

“Llegamos a esta institución en un momento de mucha vulnerabilidad del sector salud”, afirmó el doctor Mario Lama, quien señaló que en ese contexto se evidenciaron importantes debilidades del sistema, lo que permitió implementar estrategias de fortalecimiento, tanto en Atención Primaria como en la red hospitalaria.

El titular del SNS explicó que, tras un diagnóstico nacional de la red, iniciaron intervenciones en Centros de Atención Primaria, Centros Diagnósticos y hospitales. “Hoy tenemos unos 780 Centros de Primer Nivel que han sido intervenidos, algunos nuevos, otros con remozamientos, ampliaciones e intervenciones”, indicó.

Significó que se ha avanzado en el desarrollo de hospitales traumatológicos regionales, ampliación de la red pediátrica y materno-infantil, incorporación de equipos diagnósticos que no estaban disponibles previamente, y presentó datos sobre la expansión de los programas de detección oportuna de cáncer y el de déficit auditivo, fortalecimiento de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatal, servicios de fisioterapia, atención psicológica y avances en la reducción de la mortalidad neonatal e infantil, que alcanzaron en 2024 las cifras más bajas registradas en el país en los últimos quince años.

Mientras, al referirse al manejo oportuno en la Red de Trauma, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, puntualizó que los esfuerzos involucran infraestructura y un modelo efectivo de referencia. “Es una red diligente que está en todo el país, que está trabajando en la identificación rápida de los casos para llevarlos al sitio más adecuado”, sostuvo.

El director de la OPS-OMS, Jarbas Barbosa, valoró los progresos alcanzados por el país, resaltó que ha mostrado avances significativos en Atención Primaria en Salud, especialmente tras la firma de la mesa de Alianza junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, OPS, SNS y Ministerio de Salud Pública. “La República Dominicana ha tenido avances importantes y desde la Organización Panamericana de la Salud seguiremos brindando nuestra cooperación estrecha para seguir trabajando juntos por la salud de toda la población”, expresó.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al CPN Antituberculoso Infantil de Villa Consuelo, donde visitaron distintas áreas de servicio. El personal del centro presentó los procesos de atención que brinda a través de las dos Unidades de Atención Primaria del centro, incluyendo el programa de vacunación, HEARTS, crecimiento y desarrollo, entre otros servicios dirigidos a su población adscrita.

La agenda concluyó con el compromiso conjunto de continuar fortaleciendo los servicios de salud y de ampliar las capacidades de atención para toda la población, con énfasis en las áreas más vulnerables del país.

