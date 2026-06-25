SNS juramenta nuevas autoridades para fortalecer la gestión sanitaria en la Red Pública de Salud

El doctor Carlos Eleazar Reyes fue designado como director de la Regional de Salud Higuamo; Yakaira García Peralta como directora del Hospital de la Mujer y Santiago Valenzuela Sosa como nuevo jefe de Neurocirugía del Hospital Padre Billini
Santo Domingo.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, juramentó a nuevas autoridades de la Red Pública de Salud, con el propósito de continuar fortaleciendo la gestión hospitalaria y los servicios sanitarios en beneficio de la población dominicana.
En un primer acto, el titular del SNS juramentó al doctor Carlos Eleazar Reyes Quezada como nuevo director del Servicio Regional de Salud Higuamo (SRS Higuamo), con asiento en San Pedro de Macorís, entidad responsable de coordinar y gestionar la red de hospitales, centros especializados y Centros de Primer Nivel de Atención de las provincias San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata.
Durante la juramentación, resaltó la reconocida trayectoria profesional del doctor Reyes Quezada, su compromiso, vocación de servicio y capacidad de gestión, cualidades que contribuirán al desarrollo y consolidación de la Red Pública de Salud en esa demarcación.
De igual modo, el titular del SNS juramentó a la doctora Yakaira García Peralta como nueva directora del Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez, conocido como Hospital de la Mujer, durante un acto celebrado en la sede de la institución.
El director del SNS valoró la sólida formación académica, la amplia experiencia en gestión sanitaria y el compromiso de la doctora García Peralta con el fortalecimiento de los servicios de salud, asegurando que su liderazgo contribuirá a continuar elevando la calidad de la atención materna y neonatal que ofrece el centro hospitalario.
“Confiamos en que la doctora Yakaira García Peralta realizará una gestión enfocada en la excelencia, la humanización de los servicios y el fortalecimiento institucional, en beneficio de miles de mujeres y familias que reciben atención en este importante hospital”, expresó Landrón.
Al agradecer la confianza depositada en su persona, la doctora García Peralta reafirmó su compromiso de trabajar junto al equipo médico, administrativo y de apoyo para consolidar los avances alcanzados por el centro de salud.
La doctora Yakaira García Peralta es egresada de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde obtuvo el título de Doctora en Medicina. Posteriormente realizó una especialidad en Gerencia de Salud y Seguridad Social y una Maestría en Alta Gerencia. Actualmente cursa un Máster en Gestión Hospitalaria y Salud en la Universidad de Murcia, España, fortaleciendo sus competencias con una visión internacional de la administración sanitaria.
Hasta su designación, se desempeñaba como directora del Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jiménez, donde impulsó iniciativas enfocadas en la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la eficiencia administrativa, consolidando ese centro como referente nacional en atención pediátrica especializada.
La Dra. García Peralta cuenta con una destacada trayectoria profesional que inició en el área de emergencias médicas y evolucionó hacia funciones de supervisión y auditoría. Su experiencia en gestión pública la llevó a ocupar posiciones de liderazgo en el Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), donde desempeñó los cargos de directora técnica y subdirectora, contribuyendo al desarrollo de políticas públicas orientadas al bienestar de la población.
Asimismo, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, designó al doctor Santiago Ignacio Domingo Valenzuela Sosa como nuevo jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Docente Universitario Padre Billini.
Considerado una de las figuras más destacadas de las neurociencias en la República Dominicana, el doctor Valenzuela Sosa se graduó como Doctor en Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1982, obteniendo el honor Magna Cum Laude y el Premio Fernando Alberto Defilló como mejor estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud, con un índice académico de 94.46.
Posteriormente realizó su especialización en Neurocirugía en Marsella, Francia, donde completó cinco años de rigurosa formación en el Hospital Sainte Marguerite, adscrito a la Universidad D’Aix-Marseille II. Durante ese período también obtuvo diversos diplomas universitarios en áreas como neurorradiología, neuropsicofarmacología, anestesia y reanimación, anatomía patológica, investigación microquirúrgica y análisis crítico de artículos científicos.
A su regreso al país en 1988, inició una exitosa trayectoria profesional en los sectores público y privado, convirtiéndose en referente nacional en neurocirugía mínimamente invasiva, mediante técnicas microscópicas, endoscópicas, estereotácticas y radiocirugía. De igual manera, ha desarrollado una amplia labor docente en la UASD y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), contribuyendo a la formación de numerosas generaciones de profesionales de la salud.