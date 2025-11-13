SNS juramenta nueva directora de Cuidados de Enfermería

Compartela

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, juramentó este miércoles a la licenciada María Virtudes Méndez como nueva directora nacional de Cuidados de Enfermería, cargo desde el cual coordinará las políticas, programas y estrategias orientadas a fortalecer la atención de enfermería en los centros de la Red Pública.

La licenciada Méndez cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional. Durante cuatro años se desempeñó como directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde también ha sido coordinadora de cátedras, miembro del Claustro Menor y ostenta la categoría de docente titular.

Posee una Maestría en Educación Superior, especialidades en Desarrollo de Liderazgo, Manejo de Personal, Supervisión en Emergencias y Desastres, Gestión Universitaria y un posgrado en Expertos Universitarios en Entornos Virtuales.

Durante su carrera, ha sido reconocida por diversas instituciones nacionales, entre ellas el Ministerio de la Presidencia, por su colaboración como experta en la elaboración del Catálogo Nacional de Cualificaciones (2018-2021); la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD, por el diseño del programa de la asignatura Soporte Vital Básico (2017); y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), el Consejo Nacional de Drogas y la Red Dominicana de Universitarios (PLANUD) por su participación en la elaboración de publicaciones académicas.

En 2018, el Recinto UASD Santiago le otorgó un reconocimiento especial por ser pionera y haber contribuido significativamente al desarrollo de la carrera de Enfermería, designando con su nombre los laboratorios de esa área.

El doctor Mario Lama destacó la designación de Méndez como un paso clave para continuar fortaleciendo la calidad y humanización de los servicios de enfermería en la Red Pública de Salud.

“Su liderazgo y experiencia docente son garantía de que seguiremos consolidando una enfermería más capacitada, comprometida y orientada al servicio con excelencia”, expresó el titular del SNS.

Con esta designación, el SNS reafirma su compromiso con la profesionalización del personal de enfermería, pilar fundamental en la atención sanitaria a nivel nacional.

