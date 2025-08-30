SNS inaugura remozado Centro de Primer Nivel Guayabal

Compartela

Independencia. – Con la presencia de autoridades locales y regionales, fue inaugurado este viernes el remozado Centro de Primer Nivel (CPN) Guayabal, en el distrito municipal Guayabal, municipio Postrer Río, provincia Independencia.

La obra, que impactará directamente a más de 5,700 habitantes, fue entregada totalmente remozada y equipada, con una inversión superior a los 11.4 millones de pesos, destinados a la reparación de la infraestructura, adecuaciones físicas y dotación de mobiliario y equipos médicos.

El nuevo CPN cuenta con dos consultorios polivalentes, área de urgencias, vacunación, farmacia, área de enfermería y sala de espera, además de una residencia médica equipada con sala-comedor, dormitorios, cocina, baño y área de lavado. Estas facilidades permitirán garantizar la permanencia del personal de salud en la zona y ofrecer una mejor atención a la comunidad.

Durante el evento también se realizó la entrega de equipos médicos —esfigmomanómetros digitales, glucómetros y tirillas para uroanálisis— para la toma precisa de presión arterial y la atención a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. La entrega, a cargo del doctor Wilkin Félix y el doctor José Luis López, se extendió para todas las Unidades de Atención Primaria (UNAP) de la región Enriquillo, en el marco de la estrategia Heart.

Durante el acto, el director del Servicio Regional de Salud Enriquillo, Wilkin Félix, resaltó que este remozamiento fortalece la red de servicios en la zona.

“Con este CPN seguimos avanzando en el fortalecimiento de la Atención Primaria, clave para prevenir enfermedades y reducir la presión sobre los hospitales de mayor complejidad”, resaltó.

Mientras que el director provincial de Salud Independencia, doctor Alfonso Herasme, afirmó que la obra constituye un respaldo directo a los profesionales de la salud que laboran en áreas apartadas. En ese sentido destacó, “Contar con mejores condiciones de trabajo y equipos actualizados se traduce en diagnósticos más certeros, atenciones oportunas y mayor confianza de los pacientes”.

La intervención forma parte del plan de fortalecimiento de la región Enriquillo, que abarca las provincias Independencia, Pedernales, Barahona y Bahoruco, donde se han remozado y equipado importantes centros con el objetivo de brindar servicios más dignos y accesibles a la población.

En la actividad también estuvieron presentes el senador provincial, Dagoberto Rodríguez y el alcalde de Guayabal, Wander Casanova, entre otras autoridades, personal de salud y comunitarios.

